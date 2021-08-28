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بسبب كورونا.. كنائس الفيوم تعاود تقييد حضور القداسات بالحجز المسبق

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بسبب كورونا.. كنائس الفيوم تعاود تقييد حضور القداسات بالحجز المسبق بسبب كورونا.. كنائس الفيوم تعاود تقييد حضور القداسات بالحجز المسبق

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أعلنت مطرانية الفيوم للأقباط الأرثوذكس، برئاسة أسقفها الأنبا إبرام، عودة نظام حجز القداسات، بسبب تزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا في الآونة الاخيرة .

ونوهت المطرانية عن عودة العمل بنظام الحجز المسبق لحضور القداسات على مدار أيام الأسبوع، بدون استثناء (الشعب، الشمامسة ) اعتبار من يوم الاثنين 30 اغسطس الجاري، على ان يتم استقبال المكالمات التليفون للحجز .

وشددت على الاهتمام بتطبيق الاجراءات الاحترازية داخل الكنيسة وخارجها، وكذلك العمل على تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا

كما يتم استمرار خدام النظام في تنظيم حضور الشعب ومتابعة تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة بدقة ( ارتداء الكمامة، التواجد على مسافات متباعدة، استخدام الكحول والمطهرات ... الخ )

المصرى اليوم

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