وزير الزراعة: البنك الزراعي يقدم حزم تمويلية لتقديم التمويل للمشروعات الصغيرة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى واللواء أشرف الداودى محافظ قنا والاستاذ علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعى المصرى بمتابعة برامج باب رزق لتمويل المشروعات ضمن قافلة الشمول المالى والتى نظمها البنك الزراعى المصرى.

وزير الزراعة يتابع برنامج التمويل «باب رزق»

ويأتي ذلك فى اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري رافقهم النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب وكل من النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وبعض قيادات وزارة الزراعة ومحافظة قنا والبنك الزراعي ونواب البرلمان.

وزير الزراعة يتابع برنامج التمويل «باب رزق»

وزير الزراعة يتفقد مشروع باب رزق بقنا

أكد وزير الزراعة أن البنك الزراعى المصرى يقدم العديد من الخدمات للمزارعين وصغار المربين من خلال البرامج التمويلية الميسرة التى تساعدهم فى اقامة مشروعاتهم الخاصة بما يوفر فرص عمل للشباب ومصدر دخل اساسى للأسر الأكثر احتياجا والمرأة المعيلة .

وزير الزراعة يتفقد مشروع باب رزق بقنا

من جهته، أشار محافظ قنا إلى أن البنك الزراعى المصرى دائما ما يكون له تجارب رائدة فى مجال التنمية الشاملة حيث يساهم فى مبادرة احلال السيارات الكبود الى ميكروباص بتسهيلات غير مسبوقة لملاك السيارات.

وزير الزراعة يتفقد مشروع باب رزق بقنا

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن برنامج باب رزق هو أحدث البرامج التمويلية التي أطلقها البنك الزراعي المصري مؤخرا لدعم و تمويل المشروعات متناهية الصغر وهو موجه لتمكين المرأة الريفية والمرأة المعيلة والشباب في قرى الريف المصري لمساعدتهم على إطلاق اعمالهم بما يوفر فرص عمل للشباب ويحقق لهم الاستفادة الكاملة من الخدمات المصرفية والبرامج التمويلية التي يقدمها البنك بما يدعم توجهات الدولة لتحقيق الشمول المالي ويعزز قدرات الشباب لتعظيم استفادتهم من الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك ومساعدتهم على زيادة دخلهم بما يوفر مستوى حياة كريمة لفئات المجتمع الأكثر إحتياجا.

واضاف أن برنامج باب رزق يوفر تمويلاً ميسراً بقيمة تتراوح بين 2000 و 10 آلأف جنيهاً بفائدة سنوية متناقصة، بإجراءات وتسهيلات بنكية بسيطة، حيث يمكن للعميل الحصول على القرض بموجب البطاقة الشخصية من خلال اكثر من ٤٠ فرع بمحافظة قنامشيرا إلى أنه تم مراعاة توفير كافة التيسيرات والتسهيلات للراغبين في الحصول على التمويل اللازم، حيث يمكن للعميل الحصول على مبلغ القرض المطلوب بدون أي مصاريف بنكية، على أن تتم الموافقة على القرض في أسرع وقت ممكن .