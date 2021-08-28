تدريب 42 من منتسبي «زراعة الإسكندرية» على برنامج إعداد القيادات (صور)

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أنهت كلية الزراعة في جامعة الاسكندرية بالشاطبى،برئاسة الدكتور محمد بهى الدين عميد الكلية، ورشة عمل لمنتسبي الكلية من المدرسين المساعدين والمعيدين بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الادارية والتنمية، أمس بعنوان «برنامج اعداد القيادات الادارية والتنفيذية (المستوى المتقدم)».

واستقبل العميد يرافقه الدكتور صبحي سلام وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور هشام عبدالرزاق محمود وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد محمد مهدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وفد من مؤسسة القادة للعلوم الإدارية بحضور كل من الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء المؤسسة وأشرف عبدالمنعم عوض المنسق العام لمؤسسة القادة للعلوم الإدارية، اسلام محمد شعبان المدير التنفيذي لمؤسسة القادة للعلوم الادارية والتنمية بالإسكندرية، ولفيف من القادة والأعضاء بالمؤسسة.

وشارك في ورشة التدريب ٤٢ من الهيئة المعاونة بالكلية وشباب أعضاء هيئة التدريس، بهدف رفع كفاءة القيادات الإدارية والتنفيذية والعمل على تطوير معايير اختيار القيادات الإدارية في الجهاز الحكومي، ليكون على أساس الكفاءة والقدرة التنظيمية.

وخلال اللقاء أكد العميد على حرص جامعة الإسكندرية والكلية للتعاون مع المؤسسة واكتساب المهارات المختلفة وتأهيلية تحت الظروف على حل المشكلات واتخاذ القرارات واستنهاض الطاقات لتخطي العوائق مع الوعد بزيادة جرعة التدريب لكافة قطاعات الموظفين والعاملين بالكلية.

وشدد الدكتور صبحي سلام وكيل الكلية، على أهمية ورشة العمل من حيث زيادة قدرة القيادات الإدارية وتحقيق النظرة الشمولية وإدراك الترابط والتكامل بين أجزائها .

وفى نهاية الورشة التدريبية، سلم العميد شهادات تقدير المحاضرين والحضور من مؤسسة القادة للعلوم الادارية والتنمية بالإسكندرية.

تدريب 42 من منتسبي "زراعة الاسكندرية" على برنامج إعداد القيادات .. وشهادات تقدير للمشاركين (صور)

تدريب 42 من منتسبي "زراعة الاسكندرية" على برنامج إعداد القيادات .. وشهادات تقدير للمشاركين (صور)