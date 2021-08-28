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دراسة: دواء خافض لنسبة الكوليسترول قد يعالج إصابات كورونا الشديدة

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دراسة: دواء خافض لنسبة الكوليسترول قد يعالج إصابات كورونا الشديدة دراسة: دواء خافض لنسبة الكوليسترول قد يعالج إصابات كورونا الشديدة
قلّل الأضرار التي لحقت بخلايا الرئة وأوقف الانتشار.. لكن تجاربه محدودة

دراسة: دواء خافض لنسبة الكوليسترول قد يعالج إصابات كورونا الشديدة

توصّلت دراسة جديدة إلى أن عقارًا يخفض نسبة الكوليسترول، قد يكون له دور في محاربة إصابات كورونا الشديدة.

ووفق وكالة "يونايتد برس إنترناشيونال": فإن باحثين في الجامعة العبرية في القدس لاحظوا أن "كوفيد-19" يسبّب تراكمًا كبيرًا للكوليسترول؛ مما يؤدّي إلى التهاب الخلايا.

واكتشف الباحثون خلال تجاربهم المعملية أن عقار "فينوفايبرات" الخافض للكوليسترول، والذي يتم تسويقه باسم TriCor، قلّل بشكل فعال من الأضرار التي لحقت بخلايا الرئة وأوقف انتشار .

وذكرت الوكالة أن الدراسة استهدفت 15 مريضًا فقط؛ مما يعني أنها ما تزال تحتاج إلى توسيع نطاق التجارب لتأكيد النتائج.

وقال المتخصص في علم العقاقير في جامعة كيلي في ستافوردشاير بإنجلترا، آلان ريتشاردسون: النتائج تظهر أن "الفينوفيبرات يمكن أن يقلّل من فرصة دخول المريض إلى المستشفى، ويمكن أن يقلل كذلك المدة الزمنية التي يقضيها في المستشفى، ويقلل من حاجته للأكسجين، وقد يقلل أيضًا من خطر الموت.

وأضاف: أنا متفائل بحذر، على اعتبار أن الدراسة استهدفت عددًا صغيرًا جدًّا من المرضى؛ لذلك أنا حذر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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