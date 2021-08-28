حكومة آبي أحمد تهرب من أزماتها الداخلية بتصدير «سد النهضة» للمشهد من جديد (تقرير)

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يزداد المشهد الداخلي في إثيوبيا تعقيدا يوما بعد يوم وذلك جراء اتساع رقعة المواجهات العسكرية بين الحكومة الإثيوبية الفيدرالية وجبهة تحرير تيجراي، حيث انتقلت الحرب من إقليم تيجراي إلى الأقاليم المجاورة خاصة إقليمي أمهرة وعفار.

كما شهدت الأيام القليلة الماضية إعلان 4 حركات مسلحة دخولها في تحالفات عسكرية مع جبهة تحرير تيجراي ضد حكومة حزب الازدهار الذي يقوده رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد، حيث كانت البداية بإعلان جيش تحرير أوروميا دخوله في تحالف عسكري مع جبهة تحرير تيجراي ضد الحكومة الإثيوبية الفيدرالية، حيث قال زعيم جيش تحرير أورومو كومسا ديريبا، لأسوشيتدبرس إن «الحل الوحيد الآن هو الإطاحة بهذه الحكومة عسكريا، والتحدث باللغة التي يريدون التحدث بها».

وأضاف أن «الاتفاق تم التوصل إليه قبل أسابيع قليلة بعد أن اقترحته قوات تيجراي».

وتابع: «اتفقنا على التعاون ضد عدو واحد، خاصة ما يتعلق بالتعاون العسكري. التعاون جار، ونتبادل المعلومات المتعلقة بساحة المعركة، ونقاتل بالتوازي» .

وانضم لهذا التحالف 3 حركات مسلحة أخرى وهي حزب عفر الوطني الديمقراطي والجبهة الشعبية لتحرير الصومال، وجبهة تحرير سيداما الوطنية.

مجلس الأمن على خط الأزمة الداخلية بإثيوبيا

وعقدت الخميس جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في إثيوبيا، وخلال الجلسة حذر الأمين العام للأمم المتحدة من انتشار القتال إلى إقليمي عفار وأمهرة المجاورين لتيجراي، مشددا على عدم وجود حل عسكري للأزمة في إثيوبيا، وجدد نداءه للأطراف من أجل وقف الأعمال العدائية فورا وضمان الالتزام بالوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية للمحتاجين.

كما شدد أنطونيو جوتيريس على أهمية تهيئة الظروف لبدء حوار سياسي بقيادة إثيوبيا لإيجاد حل للأزمة التي اندلعت قبل نحو 10 أشهر في إقليم تيجراي بشمالي البلاد، وتداعياتها الاقتصادية والإنسانية الخطيرة على إثيوبيا والمنطقة الأوسع.

وقال جوتيريس: «أعتقد أن هناك فرصة لمعالجة الصراع سلميا، والتي يجب على الأطراف اغتنامها لمصلحة إثيوبيا، مؤكدا أنه على تواصل مع الأطراف لبحث هذه القضية».

وفي إشارة إلى وقف الأعمال العدائية وتهيئة الظروف لإطلاق حوار سياسي، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن هذه الخطوات مهمة لسببين حاسمين: «أولا، لأن وحدة إثيوبيا واستقرار المنطقة على المحك- والأمران مهمان، فقد وصلت خطوط المواجهة العسكرية في تيجراي الآن إلى منطقتي عفار وأمهرة، وثانيا، يتزايد الثمن البشري لهذه الحرب يوما بعد يوم، وتتكشف كارثة إنسانية أمام أعيننا».

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن إعلان وقف إطلاق النار أحادي الجانب من قبل حكومة إثيوبيا في 28 يونيو الماضي وانسحاب قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية من ميكيلي لم يُفض إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وقال: «دخلت جهات فاعلة أخرى في إثيوبيا المعركة من خلال حشد الجماهير وتنشيط الجماعات المسلحة الإقليمية».

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى مغادرة القوات الأجنبية البلاد، وحذر من الخطاب التحريضي والتنميط العرقي الذي يمزق نسيج البلد الاجتماعي.

وأعرب الأمين العام عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن عنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي من قبل الناجين، بمن فيهم نساء وأطفال. وقال: «أدين هذه الأعمال الوحشية بأشد العبارات الممكنة».

ودعا الأمين العام إلى المساءلة، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات تضاف إلى مزاعم خطيرة أخرى بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وتجاوزات ضد المدنيين، يقال إنها ارتُكبت من قبل جميع أطراف النزاع.

الحكومة الإثيوبية وسياسة الهروب للأمام

وبعد فشل سياسات الحكومة الإثيوبية الداخلية التي وضعت مستقبل الدولة الإثيوبية كدولة موحدة على المحك وفي محاولة منها لاتباع سياسة الهروب للأمام من الأزمات الداخلية شهد الأسبوع الماضي محاولات إثيوبية حثيثة لإعادة طرح موضوع قضية سد النهضة لواجهة الأحداث من جديد.

حيث التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، الخميس، بسفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وطالبهم برفض مشروع القرار المقدم من تونس بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وطبقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية الاثيوبية قال الوزير الاثيوبي خلال اللقاء «إن سد النهضة الإثيوبي لا ينبغي أن ينظر فيه مجلس الأمن»، بحسب زعمه.

وأشار إلى أن القضية أحيلت إلى مجلس الأمن في يوليو 2021، وقال إنه تم تحديد اتجاه للدول الثلاثة لمواصلة المحادثات الثلاثية التي تعقدها الاتحاد الأفريقي والتوصل إلى حل.

وقال إن «جمهورية الكونغو الديمقراطية تستعد لدمج أفكار الدول الثلاث والتوصل إلى اتفاق يعود بالفائدة على جميع الأطراف».

وردا على هذه التصريحات قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة «إن هذا البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الاثيوبية محاولة منها لشغل الرأى العام الاثيوبى للخارج مرة أخرى من أجل تهدئة الحرب الأهلية في الداخل على اعتبار أن هناك خطر خارجى متمثل في قضية سد النهضة وتصوير أن مصر لاتريد التنمية للشعب الاثيوبى.

وأضاف «يبدو أن اثيوبيا أرادت أن تحرك مصر والسودان للعودة إلى التصريحات المتبادلة وكأنها تقول لهما لماذا هذا الصمت التام لمدة تقترب من شهرين؟ ماذا جعل إثيوبيا تتذكر جلسة مجلس الأمن الآن والتى عقدت منذ 53 يوماً ولم تؤدِ إلى شيء، وأعربت مصر عن عدم رضائها، وفى نفس الوقت كانت هناك جهود دولية سواء عن طريق الاتحاد الأوروبي أو الجزائر التي هدأت بسبب الحرائق الداخلية عندها وأزمتها مع المغرب، وسيناريوهات أخرى لم يعلن عنها».

وتسائل الدكتور عباس شراقي: «لماذا العودة إلى موضوع مجلس الأمن؟ وعرض هل من حقه مناقشة سد النهضة أم لا؟ ولماذا ذكر نتائج الجلسه بعد هذه الفترة الطويلة؟».

واوضح أن «إثيوبيا حاولت الدخول في متاهات أخرى بذكر موضوعات ليست في صميم المفاوضات مثل الحقوق التاريخية، وطلب الامتناع عن تدويل القضية رغم أنها دولية منذ نشأتها بسبب التعنت الإثيوبي، فقد تم تشكيل لحنة خبراء دولية 2012، وتشكيل لجنة فنية ثلاثية 2014 حتى الآن، وتوقيع إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم 2015، ومفاوضات برعاية أمريكا والبنك الدولي 2019- 2020 واستئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقى 2020- 2021، ومناقشة قضية سد النهضة في مجلس الأمن مرتين 2020، 2021، أليس كل ذلك دليل على أن القضية دولية من الأصل؟».

وتابع: «تطالب إثيوبيا كل من مصر والسودان بالتوقيع على اتفاقية عنتيبي واعتمادها في البرلمان وكأنها أحد أسباب الخلاف الرئيسية في سد النهضة، كما تحاول إثيوبيا منذ فترة استدراج دول المنبع للدخول في القضية حتى تطيل أمد المفاوضات وتتسع الدائرة ولا نصل إلى شيء حتى تنتهى من بناء سد النهضة».

وأضاف: «ذكرت إثيوبيا مراراً الاستخدام المنصف وطلبت حصة مائية، وذكرت أنها ليست بمفردها وتطلب استدعاء باقي دول المصب للمطالبة بنصيبهم».

وأكد الدكتور عباس شراقي أنه «إذا أرادت إثيوبيا فعلاً استئناف المفاوضات عليها أن تعلن قبولها المفاوضات في وجود أطراف دولية كوسطاء أو مراقبين فاعلين للوصول إلى اتفاق شامل قبل مارس المقبل أي قبل عمل أي إنشاءات هندسية أخرى تؤدى إلى تخزين ثالث يكون اضطراريا فيما بعد».