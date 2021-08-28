95.6 ألف مواطن مستفيد من «تكافل وكرامة» في الإسكندرية

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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في الاسكندرية بلغ 95668 مستفيد حتى الان؛ مشيرا إلى ان البرنامج يستهدف دعم الأفراد الأولي بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا ممن ليس لديهم دخل شهري ثابت، وذلك في إطار برنامج تكافل وكرامة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية.

واضاف ان عدد المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة ينقسمون إلى 47918 فيزا تكافل، و47754 فيزا كرامة، مضيفا أنه بجانب الدعم النقدي الذي يتم تقديمه للأسر والحالات الأولى بالرعاية بالمحافظة يتم تنفيذ العديد من المبادرات لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية وتحقيق حياة كريمة لشريحة كبيرة من المواطنين مستحقي الدعم وهو ما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات المستحقة لذلك.

بدورها قالت ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، ان هناك شروط وضوابط محددة يجب ان تتوفر في المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة وهي: ألا يكون الاب أو الام ممن يعملون بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، وكذلك ألا يكون الأب يعمل بالخارج، وأن لا يكون الاب أو الام مؤمن عليهم، وان لا يكون الاب أو الام ممن يحصلون على معاش تاميني، وكذلك ان لا يكون أي فرد من أفراد الأسرة لديه حيازة أكثر من فدان، وكذلك ان تكون أعمار الأبناء تتراوح من 6 إلى 18 سنة وملتحقين بالتعليم، وكذلك ان لا يكون المتقدم حصل على وظيفة اعتمادا على التعيين ضمن نسبة 5% من ذوي الهمم.

وأوضحت ان المستندات المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة هي: صورة بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للمتقدم للأفراد الذين يبلغ اعمارهم 18 سنة فاكثر، وكذلك صورة شهادة ميلاد مميكنة لجميع أفراد العائلة، صورة بطاقة تموين مميكنة برقم واضح (ان وجدت)، قيد مدرسي لجميع الأطفال الذين تترواح اعمارهم من 6-18 سنه، صورة تقرير القومسيون الطبي في حالة الاعاقة، صورة قسيمة الزواج أو الطلاق، صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة، وآخر 3 إيصالات كهراباء، و(برنت اوت من التأمينات).