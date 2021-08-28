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يواصل مسؤولو اتحاد الكرة محاولاتهم مع الاتحاد الإنجليزي ونادي ليفربول لإقناعهما باستثناء اللاعب محمد صلاح من السفر إلى مصر، للانضمام للمعسكر الوطنى الأول الذي يستعد لملاقاة منتخبي أنجولا والجابون في مستهل مشوار الفراعنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم التي ستقام في الكاميرون مطلع العام المقبل.

وتأتى محاولات الجبلاية من أجل إقناع الجانب الإنجليزي بتواجد صلاح مع التعهد بكافة الإجراءات الاحترازية خلال تواجده مع المنتخب المصري، وعدم خضوعه للحجر الصحي عقب عودته للندن.

ووفقًا لمصدر باتحاد الكرة أن الجبلاية أرسلت صباح أمس خطابا لنادي ليفربول والاتحاد الإنجليزي يتعهد خلاله بالحفاظ على سلامة اللاعب وتحقيق كافة مطالبهم الاحترازية والتى تضمن عدم دخول اللاعب في الحجر الصحي عقب عودته.