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محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.6%

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محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.6% محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.6%

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اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، نتائج امتحانات الدور الثاني بمحافظة الاسكندرية للعام الدراسي 2020 /2021، ضمت اعتماد نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي بنسبة نجاح بلغت 82.6% وبذلك تكون نسبة النجاح في الدورين معاً 95.3 %، وكذلك اعتماد نتيجة الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (المكفوفين) بنسبة نجاح 100%.

كما تم اعتماد نتيجة الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الصم وضعاف السمع) بنسبة نجاح 100%، واعتماد نتيجة الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي المهني بنسبة نجاح 100%.

وقال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن المحافظ قدم التهنئة لجميع الطلاب الناجحين ووجههم بضرورة بذل المزيد من الجهد لمداومة النجاح، متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية.

كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم.

بنسبة نجاح 82.6% .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتائج امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية والتعليم الأساسي للمكفوفين والصم والمهني
بنسبة نجاح 82.6% .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتائج امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية والتعليم الأساسي للمكفوفين والصم والمهني
بنسبة نجاح 82.6% .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتائج امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية والتعليم الأساسي للمكفوفين والصم والمهني

المصرى اليوم

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