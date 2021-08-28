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وزير دفاع كوريا الجنوبية يستقبل السفير المصري في سول

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وزير دفاع كوريا الجنوبية يستقبل السفير المصري في سول وزير دفاع كوريا الجنوبية يستقبل السفير المصري في سول

التقى الدكتور حازم فهمي، سفير جمهورية العربية لدي كوريا الجنوبية، مع وزير الدفاع الكوري سا ووك.

ذكر السفير حازم فهمي أن الوزير الكوري أوضح التطور الكبير في العلاقات بين البلدين منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح إلى كوريا الجنوبية في عام 2016 وما نتج عنها من ترفيع العلاقات بين الدولتين إلى مرتبة الشراكة الإستراتيجية الشاملة.

كما أشار وزير الدفاع الكوري أيضا إلى قرار الكورية هذا العام بترفيع وضعية مصر لتصبح على قائمة الدول ذات الأولية في كافة مجالات التعاون لكوريا الجنوبية، وأعرب عن تطلع الجانب الكوري إلى إتمام زيارة الرئيس الكوري مون جاي-إن إلى القاهرة أوائل العام القادم.

المصرى اليوم

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