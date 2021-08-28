أخبار عاجلة

هل سيحتاج الذين يحصلون على جرعة معززة من لقاح كورونا لجرعة معززة أخرى بعد 8 أشهر؟ -
ما سر عروض الفلامنكو الأصيلة في إسبانيا؟ -
"متغير دلتا" يجبر شركات على تأجيل خطط العودة إلى المكاتب.. كيف سيؤثر ذلك على الصحة النفسية للموظفين؟ -
على طريقة أفلام هوليود.. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال -
قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمعاهد.. اعرف انت ممكن تدخل كلية إيه -
الناموسة المصرية المميتة ناقلة الفيروسات..سر تسميتها بسبب المعابد الفرعونية -
حسام البدرى يرد على الجماهير الغاضبة.. النتيجة مرضية جدًا.. وتغيير التشكيل وجهة نظر فنية -
قتلوا ابنها بالسم.. سيدتان تقتلان طفلا لاختلافهما مع والدته في المنيا -
هل ظلم بكاري جاساما منتخب الفراعنه امام الجابون؟ -
مصطفي محمد ينقذ حسام البدري ويتعادل لمنتخب مصر أمام الجابون ..وتصدر المجموعة في تصفيات كأس العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محمد رمضان يرد على اتهامه بشراء الدكتوراة الفخرية ()

Print
محمد رمضان يرد على اتهامه بشراء الدكتوراة الفخرية (فيديو) محمد رمضان يرد على اتهامه بشراء الدكتوراة الفخرية ()

علق الفنان محمد رمضان على الاتهامات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشرائه شهادة الدكتوراة الفخرية من المركز الثقافي الألماني بلبنان.

وقال محمد رمضان خلال لقائه مع قناة «الجديد» اللبنانية: «عجبني رد مدير المركز لما قال محمد رمضان ميشتريش دكتوراة ولكن يشتري جامعة تبقى اسمها جامعة محمد رمضان».

وأضاف محمد رمضان أنه سعيد بتكريمه وحصوله على لقب سفير الشباب العربي أيضًا، لأنه يمثلهم في رحلة كفاحه وسرد الصعوبات التي واجهته في وصوله إلى هذه النجومية: «بقدم أغاني تنسيهم همومهم وديونهم ومتاعبهم».

وحرص «رمضان» على الرد على الانتقادات التي تعرض لها في الأيام الماضية بطريقة غبر مباشرة كعادته، وذلك بعدما أثار الجدل بسبب حصوله على الدكتوراة الفخرية من لبنان، وكذلك حصوله على لقب سفير الشباب العربي، وبعدما عاد المركز الثقافي الألماني الدولي ليعلن أمس سحب لقب الدكتوراة الفخرية من «رمضان» بعد ساعات من منحها له.

كان «رمضان» نشر مجموعة من الصور التي جمعته بابنه، أمس، من داخل الطائرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها، قائلًا: «جمعة مباركة لا أنظر خلفي إلا لالتقاط صورة»، وذلك بعد الجدل الذي أحدثه إعلان المركز الثقافي الألماني الدولي بلبنان عن سحبه للدكتوراة الفخرية منه لما ورد من واقعة الطيار أشرف أبواليسر الذي تسبب رمضان في فصله من عمله وتوفي متأثرا بدعواه القضائية للتعويض المادي، والتي حكم فيها بـ6 ملايين دولار ضد رمضان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو التعدي على مدرب سباحة وطالبتان داخل نادي شهير ( التفاصيل )

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو التعدي على مدرب سباحة وطالبتان داخل نادي شهير ( التفاصيل )

سيف زاهر ينتقد حسام البدري وجهازه: «خطتك غلط وكلامك ملوش علاقة بالكورة» (فيديو)

سيف زاهر ينتقد حسام البدري وجهازه: «خطتك غلط وكلامك ملوش علاقة بالكورة» (فيديو)

بعد قرار إيقافه.. رضا البحراوي: «ملهمش عازة وعملوا معلمين.. أنتو مين» (فيديو)

بعد قرار إيقافه.. رضا البحراوي: «ملهمش عازة وعملوا معلمين.. أنتو مين» (فيديو)

«بصق وشتيمة».. ملخص هجوم مصطفى محمد ضد حسام البدري خلال مباراة الجابون (فيديو)

«بصق وشتيمة».. ملخص هجوم مصطفى محمد ضد حسام البدري خلال مباراة الجابون (فيديو)