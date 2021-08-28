افتتاح قسم الحضانات الجديد للأطفال المبتسرين بمستشفى أسوان الجامعي

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افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قسم الحضانات الجديد للأطفال المبتسرين والذي يضم 13 حضانة مقدمة من المحافظة للمستشفى الجامعى، وهو الذي توازى مع دعم القسم بأجهزة ومستلزمات طبية أخرى دعماً من هيئة المستشفيات الجامعية من أجل الوفاء بالأحتياجات الجماهيرية .

رافق المحافظ الدكتور أيمن عثمان القائم بعمل رئيس جامعة أسوان وعقب ذلك قام اللواء أشرف عطية بجولة مفاجئة داخل المستشفى، كما تفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة قسم العظام وباقى أقسام مستشفى أسوان الجامعى وهو ما سيساهم في مضاعفة عدد الأسرة إلى 300 سرير بدلاً من من 150 سريرا.

ووجه محافظ أسوان إلى سرعة التدخل والتعامل العلاجى الفوري مع بعض الحالات المرضية التي رصدها أثناء جولته، مشدداً على عدم تحويل أي حالات بسيطة أو متوسطة من مستشفيات وزارة الصحة إلى المستشفى الجامعى إلا في حالات دواعى إنقاذ الحياة التي تحتاج إلى الجراحات والعمليات الدقيقة لتخفيف الضغط عليها، والمساهمة في تقديم أعلى خدمة طبية متكاملة .

وأشار أشرف عطية إلى أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد الوحدات الصحية والمستشفيات بإجمالى ١١ مستشفى و١١٢ وحدة صحية ومركز طب أسرة والمدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بتكلفة إجمالية ١١،٧ مليار جنيه، لافتاً إلى أنه من خلال هذه المشروعات ستتم زيادة الحضانات إلى 243 جهازا بدلاً من 180 جهازا، بجانب زيادة أجهزة التنفس الصناعى للحضانات من 15 جهازا إلى 91 جهازا .

من جانبه وجه الدكتور أيمن عثمان الشكر لمحافظ أسوان لدعمه المستمر للمستشفى الجامعى، حيث إنه بافتتاح القسم الجديد ستصبح قوة المستشفى 24 حضانة، و١١ جهاز تنفس صناعي، و٤ أجهزة سباب، بالإضافة إلى المشتملات الأخرى، موضحاً أنه جارٍ التجهيز لإنشاء قسم الحضانات الجديد بمستشفى أسوان الجديدة الجاري إنشاؤه بقوة ٣٤ حضانة جديدة.