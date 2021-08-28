أخبار عاجلة

هل سيحتاج الذين يحصلون على جرعة معززة من لقاح كورونا لجرعة معززة أخرى بعد 8 أشهر؟ -
ما سر عروض الفلامنكو الأصيلة في إسبانيا؟ -
"متغير دلتا" يجبر شركات على تأجيل خطط العودة إلى المكاتب.. كيف سيؤثر ذلك على الصحة النفسية للموظفين؟ -
على طريقة أفلام هوليود.. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال -
قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمعاهد.. اعرف انت ممكن تدخل كلية إيه -
الناموسة المصرية المميتة ناقلة الفيروسات..سر تسميتها بسبب المعابد الفرعونية -
حسام البدرى يرد على الجماهير الغاضبة.. النتيجة مرضية جدًا.. وتغيير التشكيل وجهة نظر فنية -
قتلوا ابنها بالسم.. سيدتان تقتلان طفلا لاختلافهما مع والدته في المنيا -
هل ظلم بكاري جاساما منتخب الفراعنه امام الجابون؟ -
مصطفي محمد ينقذ حسام البدري ويتعادل لمنتخب مصر أمام الجابون ..وتصدر المجموعة في تصفيات كأس العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

افتتاح قسم الحضانات الجديد للأطفال المبتسرين بمستشفى أسوان الجامعي

Print
افتتاح قسم الحضانات الجديد للأطفال المبتسرين بمستشفى أسوان الجامعي افتتاح قسم الحضانات الجديد للأطفال المبتسرين بمستشفى أسوان الجامعي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قسم الحضانات الجديد للأطفال المبتسرين والذي يضم 13 حضانة مقدمة من المحافظة للمستشفى الجامعى، وهو الذي توازى مع دعم القسم بأجهزة ومستلزمات طبية أخرى دعماً من هيئة المستشفيات الجامعية من أجل الوفاء بالأحتياجات الجماهيرية .

رافق المحافظ الدكتور أيمن عثمان القائم بعمل رئيس جامعة أسوان وعقب ذلك قام اللواء أشرف عطية بجولة مفاجئة داخل المستشفى، كما تفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة قسم العظام وباقى أقسام مستشفى أسوان الجامعى وهو ما سيساهم في مضاعفة عدد الأسرة إلى 300 سرير بدلاً من من 150 سريرا.

ووجه محافظ أسوان إلى سرعة التدخل والتعامل العلاجى الفوري مع بعض الحالات المرضية التي رصدها أثناء جولته، مشدداً على عدم تحويل أي حالات بسيطة أو متوسطة من مستشفيات وزارة الصحة إلى المستشفى الجامعى إلا في حالات دواعى إنقاذ الحياة التي تحتاج إلى الجراحات والعمليات الدقيقة لتخفيف الضغط عليها، والمساهمة في تقديم أعلى خدمة طبية متكاملة .

وأشار أشرف عطية إلى أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد الوحدات الصحية والمستشفيات بإجمالى ١١ مستشفى و١١٢ وحدة صحية ومركز طب أسرة والمدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بتكلفة إجمالية ١١،٧ مليار جنيه، لافتاً إلى أنه من خلال هذه المشروعات ستتم زيادة الحضانات إلى 243 جهازا بدلاً من 180 جهازا، بجانب زيادة أجهزة التنفس الصناعى للحضانات من 15 جهازا إلى 91 جهازا .

من جانبه وجه الدكتور أيمن عثمان الشكر لمحافظ أسوان لدعمه المستمر للمستشفى الجامعى، حيث إنه بافتتاح القسم الجديد ستصبح قوة المستشفى 24 حضانة، و١١ جهاز تنفس صناعي، و٤ أجهزة سباب، بالإضافة إلى المشتملات الأخرى، موضحاً أنه جارٍ التجهيز لإنشاء قسم الحضانات الجديد بمستشفى أسوان الجديدة الجاري إنشاؤه بقوة ٣٤ حضانة جديدة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو التعدي على مدرب سباحة وطالبتان داخل نادي شهير ( التفاصيل )

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو التعدي على مدرب سباحة وطالبتان داخل نادي شهير ( التفاصيل )

أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين 6 ــ 9 ــ 2021

أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين 6 ــ 9 ــ 2021

طالبان : الأمم المتحدة ستواصل تقديم مساعداتها لأفغانستان

طالبان : الأمم المتحدة ستواصل تقديم مساعداتها لأفغانستان

بسبب «بنجشير».. الصدام الأول بين طالبان أفغانستان وإيران

بسبب «بنجشير».. الصدام الأول بين طالبان أفغانستان وإيران