رجال يد الأهلي يواجه فاب الكاميروني في البطولة الأفريقية للأندية

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يواجه اليوم السبت فريق النادي الأهلي لكرة اليد نظيره فاب الكاميروني، ضمن منافسات البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس المقامة في المغرب.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام السادسة مساءً، على صالة المسيرة بمدينة مكناس.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز علي فريق ريما النيجيري بنتيجة (46-26)، واستطاع اكتساح فريق ريد ستار الإيفواري بنتيجة (45-26) في ثاني مباريات البطولة.

وتضم قائمة فريق يد الأهلي كلا من: محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضي وعبدالرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد “كاستيللو” وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.

وتضم بعثة رجال يد الأهلي برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخططا للأحمال، والدكتور محمد إبراهيم طبيبًا، ومصطفى نجيب، إخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكًا.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الأولى، إلى جانب أندية فاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري وسوكوتو ريما النيجيري، وفقًا لما أسفرت عنه قرعة البطولة التي أجريت في المغرب.