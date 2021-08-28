رجال يد الأهلي يواجه فاب الكاميروني في البطولة الأفريقية للأندية

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يواجه اليوم السبت فريق النادي الأهلي لكرة اليد نظيره فاب الكاميروني، ضمن منافسات البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس المقامة في المغرب.
ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام السادسة مساءً، على صالة المسيرة بمدينة مكناس.
وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز علي فريق ريما النيجيري بنتيجة (46-26)، واستطاع اكتساح فريق ريد ستار الإيفواري بنتيجة (45-26) في ثاني مباريات البطولة.
وتضم قائمة فريق يد الأهلي كلا من: محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضي وعبدالرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد “كاستيللو” وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.
وتضم بعثة رجال يد الأهلي برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخططا للأحمال، والدكتور محمد إبراهيم طبيبًا، ومصطفى نجيب، إخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكًا.
ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الأولى، إلى جانب أندية فاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري وسوكوتو ريما النيجيري، وفقًا لما أسفرت عنه قرعة البطولة التي أجريت في المغرب.