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طقس مستقر في الإسكندرية .. و«المصايف»: السباحة آمنة (صور)

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طقس مستقر في الإسكندرية .. و«المصايف»: السباحة آمنة (صور) طقس مستقر في الإسكندرية .. و«المصايف»: السباحة آمنة (صور)

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ساد الإسكندرية اليوم السبت طقس مستقر نسبيا وشهدت شواطئ الإسكندرية البالغ عددها 66 شاطئا استمرار حالة الهدوء والاستقرار للبحر، ما يسمح بالسباحة بشكل آمن وممتع.

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أن البحر مستقر وهادئ، مشيرة إلى انخفاض ملحوظ في نسب الإشغال.

وحذرت الإدارة مرتادي الشواطئ الممتدة من أبوقير شرقا وحتى أبوتلات غربا من دفع أي إكراميات بالإجبار أو الإكراه والاكتفاء بقيمة التذكرة.

وناشدت الإدارة المصطافين بضرورة الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والنشرات التوعوية المتواجدة بالشواطئ، فضلا عن الإبلاغ الفوري في حال وجود أي مخالفات.

طقس مستقر في الإسكندرية.. و" و المصايف": السباحة أمنة - صور
طقس مستقر في الإسكندرية.. و" و المصايف": السباحة أمنة - صور
طقس مستقر في الإسكندرية.. و" و المصايف": السباحة أمنة - صور
طقس مستقر في الإسكندرية.. و" و المصايف": السباحة أمنة - صور

المصرى اليوم

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