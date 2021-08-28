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ماذا قالت الصحة العالمية عن رضاعة الأم المصابة بفيروس كورونا؟

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ماذا قالت الصحة العالمية عن رضاعة الأم المصابة بفيروس كورونا؟ ماذا قالت الصحة العالمية عن رضاعة الأم المصابة بفيروس كورونا؟

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قال المسؤول الفني حول تحسين تغذية الرضع والأطفال حول العالم في منظمة الصحة العالمية، الدكتور لورانس سترو، إن منظمة الصحة العالمية تشجع الرضاعة الطبيعية ليس لأنها آمنة فحسب بل لفوائدها المتعددة، مشيرا إلى أن لبن الأم في حد ذاته لا يعد وسيلة لانتقال إلى الرضيع، وأنه ربما يكون هناك خوف من رعاية الأمهات لأطفالهن وقرب الأم بشكل وثيق من طفلها أثناء الرضاعة الطبيعية.

وأضاف: «وجدنا أن نسبة انتقال العدوى للطفل ضئيلة جدا، وفي حال إصابة الرضيع فإن حالات العدوى بفيروس كورونا للأطفال حديثي الولادة عادة ما تكون خفيفة للغاية»، موضحا أن «إرضاع الأم المصابة بفيروس كورونا لرضيعها لا يمثل إجراء خطرا صحيا كبيرا على طفلها».

وشدد على أن الأطفال قد يحصلون على العديد من الأمراض الأخرى جراء عدم حصولهم على الرضاعة الطبيعية، واستمرار الجهود لحماية الطفل أمر مهم للغاية، حيث أثبتت الدراسات التحليلية حول الخسائر التي تحدث عن التخلي عن الرضاعة الطبيعية في مثل هذه الحالات أن فوائد الرضاعة الطبيعية تفوق بشدة مخاطر انتقال العدوى المحتملة.

وأشار الطبيب إلى أن منظمة الصحة العالمية توصي بأن تبدأ الأمهات الرضاعة الطبيعية فور الولادة، في الساعة الأولى من ميلاد أطفالهن، مؤكدا أن للرضاعة الطبيعية فوائد صحية كثيرة، من حيث الحماية من الأمراض المعدية مثل الإسهال أو التهابات الجهاز التنفسي، علاوة على تأثيرات طويلة المدى.

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