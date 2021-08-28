674 معاملة خروج نهائي لوافدين بشركات متعثرة تنهيها "عمالية الشرقية"

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مَساعٍ لحلول ودية ومصالحات وإنهاء خلاف مالي باسترداد مليونين و840 ألفًا

أنهت إدارة العلاقات العمالية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عدد 674 معاملة طلب خروج نهائي لوافدين تابعين لشركات متعثرة؛ وذلك بنسبة (40% للجنسية الهندية- 20% للجنسية الباكستانية- 10% للجنسية النيبالية- 9% للجنسية البنجلاديشية- 7% للجنسية الفلبينية- 7% للجنسية المصرية- 5% للجنسية اليمنية- 2% للجنسية السودانية)؛ تمهيدًا لعودتهم لبلادهم بعد التأكد من استلامهم لمستحقاتهم من أصحاب العمل.

وبيّنت إدارة العلاقات العمالية، أنها تستقبل الوافدين الراغبين في الخروج النهائي التابعين للشركات المتعثرة، وتسعى مع أصحاب العمل وأمناء الإفلاس، للتوصل معهم لحلول ودية مع تلك العمالة وتنفيذ مصالحات على أساسها توضح استلام مستحقاتهم المالية من قِبَل الشركات، وبلغ إجمالي المستحقات المستردة مليونين وثمانمائة وأربعين ألف ريال، كما تستقبل طلبات إلغاء بلاغات التغيب للحالات الإنسانية وفق الإجراء المنظم؛ حيث تم دراسة وإنجاز عدد 49 بلاغ تغيب يتم التعامل معها وفق الأنظمة والقوانين الواردة من مقام الوزارة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، أنه "يجري العمل في الوزارة على أتمتة هذه الخدمات، وقد ساهم الفرع بتقديم حزمة من التوصيات والمبادرات تساهم بشكل فعال في هذا المجال".

يُذكر أن الخدمات التي تقدّمها إدارة العلاقات العمالية، خدمات مباشرة وليست إلكترونية، بحضور العامل أو صاحب العمل، عبر تعبئة نماذج رسمية للحصول على الخدمة المطلوبة.