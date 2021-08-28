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هيئة عالمية تحذّر: مئات الآلاف سيموتون بالسل والسبب كوفيد-19
-
الأربعاء 08 سبتمبر 2021 09:16 صباحاً
شؤون المسجد النبوي تناقش تعزيز الخدمات الموجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 09:16 صباحاً
قبل ما تجهزوا لبسكم لبكره .. اعرفوا تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة
-
الأربعاء 08 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
الظهور الأول لرونالدو في تدريبات مانشستر يونايتد
-
الأربعاء 08 سبتمبر 2021 09:11 صباحاً
المتحدثة باسم البيت الأبيض: لن نتسرع بالاعتراف بطالبان
-
الأربعاء 08 سبتمبر 2021 09:11 صباحاً
الصين تطلق قمرا صناعيا بيئيا
-
الأربعاء 08 سبتمبر 2021 09:11 صباحاً
تواصل عمليات التسوية في درعا البلاد جنوب سوريا
-
الأربعاء 08 سبتمبر 2021 09:11 صباحاً
حكومة طالبان الجديدة.. هل تنال اعترافا دوليا؟
-
الأربعاء 08 سبتمبر 2021 09:11 صباحاً
مرسيدس-بنز تعرض أحدث سياراتها بميزة قراءة أفكار السائق!
-
الأربعاء 08 سبتمبر 2021 09:11 صباحاً
مشاهد من مناورات جيوش دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في قرغيزستان
-
الأربعاء 08 سبتمبر 2021 09:11 صباحاً
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كلمة الرئيس السيسى خلال مشاركته فى قمة بغداد للتعاون والشراكة
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 28 أغسطس 2021 01:51 مساءً
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