ضبط شخصين بحوزتهما كمية من الأدوية الخاصة بأحد المستشفيات قبل التصرف فيها بالبيع

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ضبطت أجهزة الأمن، السبت، شخصين بحوزتهما كمية من الأدوية الخاصة بأحد المستشفيات، قبل التصرف فيها بالبيع.

اشتبهت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، أثناء المرور، في سيارة حال توقفها بجانب الطريق، وبفحص مستقليها تبين أنهما شخصان لأحدهما معلومات جنائية، وعثر بداخل السيارة على مبلغ مالي وكمية من الأدوية الخاصة بأحد المستشفيات.

بمناقشتهم عن مصدر الأدوية المضبوطة بحوزتهما اعترف أحدهما بسرقتها من المستشفى عمله بأسلوب «المغافلة»، بقصد التصرف فيها بالبيع للثاني، وأيد الثاني أقواله.

باستدعاء إحدى المسؤولات بالمستشفى محل عمل أحدهما، تعرفت على الأدوية المضبوطة وأقرت بأنها خاصة بالأقسام الداخلية بالمستشفى، وأضافت بعدم سابقة اكتشافها لواقعة السرقة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.