أخبار عاجلة

هل سيحتاج الذين يحصلون على جرعة معززة من لقاح كورونا لجرعة معززة أخرى بعد 8 أشهر؟ -
ما سر عروض الفلامنكو الأصيلة في إسبانيا؟ -
"متغير دلتا" يجبر شركات على تأجيل خطط العودة إلى المكاتب.. كيف سيؤثر ذلك على الصحة النفسية للموظفين؟ -
على طريقة أفلام هوليود.. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال -
قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمعاهد.. اعرف انت ممكن تدخل كلية إيه -
الناموسة المصرية المميتة ناقلة الفيروسات..سر تسميتها بسبب المعابد الفرعونية -
حسام البدرى يرد على الجماهير الغاضبة.. النتيجة مرضية جدًا.. وتغيير التشكيل وجهة نظر فنية -
قتلوا ابنها بالسم.. سيدتان تقتلان طفلا لاختلافهما مع والدته في المنيا -
هل ظلم بكاري جاساما منتخب الفراعنه امام الجابون؟ -
مصطفي محمد ينقذ حسام البدري ويتعادل لمنتخب مصر أمام الجابون ..وتصدر المجموعة في تصفيات كأس العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

ضبط شخصين بحوزتهما كمية من الأدوية الخاصة بأحد المستشفيات قبل التصرف فيها بالبيع

Print
ضبط شخصين بحوزتهما كمية من الأدوية الخاصة بأحد المستشفيات قبل التصرف فيها بالبيع ضبط شخصين بحوزتهما كمية من الأدوية الخاصة بأحد المستشفيات قبل التصرف فيها بالبيع

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت أجهزة الأمن، السبت، شخصين بحوزتهما كمية من الأدوية الخاصة بأحد المستشفيات، قبل التصرف فيها بالبيع.

اشتبهت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، أثناء المرور، في سيارة حال توقفها بجانب الطريق، وبفحص مستقليها تبين أنهما شخصان لأحدهما معلومات جنائية، وعثر بداخل السيارة على مبلغ مالي وكمية من الأدوية الخاصة بأحد المستشفيات.

بمناقشتهم عن مصدر الأدوية المضبوطة بحوزتهما اعترف أحدهما بسرقتها من المستشفى عمله بأسلوب «المغافلة»، بقصد التصرف فيها بالبيع للثاني، وأيد الثاني أقواله.

باستدعاء إحدى المسؤولات بالمستشفى محل عمل أحدهما، تعرفت على الأدوية المضبوطة وأقرت بأنها خاصة بالأقسام الداخلية بالمستشفى، وأضافت بعدم سابقة اكتشافها لواقعة السرقة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو التعدي على مدرب سباحة وطالبتان داخل نادي شهير ( التفاصيل )

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو التعدي على مدرب سباحة وطالبتان داخل نادي شهير ( التفاصيل )

أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين 6 ــ 9 ــ 2021

أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين 6 ــ 9 ــ 2021

طالبان : الأمم المتحدة ستواصل تقديم مساعداتها لأفغانستان

طالبان : الأمم المتحدة ستواصل تقديم مساعداتها لأفغانستان

بسبب «بنجشير».. الصدام الأول بين طالبان أفغانستان وإيران

بسبب «بنجشير».. الصدام الأول بين طالبان أفغانستان وإيران