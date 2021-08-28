ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة مكبرة بالإسكندرية (صور)

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وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء للتصدي للمخالفات ورقابة الأسواق والتفتيش على المحلات والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية بنطاق الأحياء والتصدي لأي مخالفات للحفاظ على صحة المواطنين.

وشن حي ثان العامرية برئاسة اللواء أشرف بهجت حملة مفاجئة بنطاق الحي على المحال والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية، وخلال الحملة تم التفتيش على مبنى من ثلاث طوابق مقام بمنطقة السفن وتبين أن به مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وخلال الحملة، تم ضبط كمية كبيره من شعرية سريعة التحضير منتهية الصلاحية قد تم مسح تاريخ الصلاحية المدون عليها ووضع تاريخ حديث، وتم التحفظ على هذه الكميات وعلي اختام واستيكرات وأحبار ومواد مزيلة وعبوات اقطان تم استخدامها في إزالة التاريخ وإعادة ختم العبوة بتاريخ حديث .

كما تم تحريز هذه المواد المستخدمة في غش تاريخ صلاحية المواد الغذائية وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

مواد غذائية منتهية الصلاحية وأختام وأحبار لتزوير تواريخ الصلاحية فى حملة مكبرة بالإسكندرية (صور)

مواد غذائية منتهية الصلاحية وأختام وأحبار لتزوير تواريخ الصلاحية فى حملة مكبرة بالإسكندرية (صور)

مواد غذائية منتهية الصلاحية وأختام وأحبار لتزوير تواريخ الصلاحية فى حملة مكبرة بالإسكندرية (صور)

مواد غذائية منتهية الصلاحية وأختام وأحبار لتزوير تواريخ الصلاحية فى حملة مكبرة بالإسكندرية (صور)