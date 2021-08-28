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ندوه عن زواج القاصرات ولقاح كورونا بكفرالشيخ

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ندوه عن زواج القاصرات ولقاح كورونا بكفرالشيخ ندوه عن زواج القاصرات ولقاح كورونا بكفرالشيخ

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نظمت إدارة الأندية الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، ندوة بمقر نادى هيئة الشبان العالمية بمدينة كفر الشيخ، حول قضية الزواج المبكر وأهمية تلقي لقاح كورونا.

وجاءت هذه الندوة تحت رعاية المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ وإشراف الدكتورة ماجدة عمر، مدير إدارة الأندية بالمديرية وعضو فرع المجلس القومى للمراة وبحضور عبدالمولى الطنوبي مدير النادى.

وفي بداية الندوة تحدثت الدكتورة ماجدة عمر فرحات، مدير إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بالمديرية وعضو فرع المجلس القومى للمرأة عن قضية الزواج المبكر وزواج القاصرات والفرق بينهما من الناحية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والأسباب والدوافع التي تؤدى إلى ذلك، ودور المجلس القومي للمرأة في التصدي لمثل هذه القضايا وتجريم القانون لزواج القاصرات أقل من 18 سنة.

كما اشارت إلى أهمية تلقي المواطنين للقاح كورونا عبر المنافذ والأماكن التي أعلنت عنها وزارة الصحة لحمايتهم من خطورة المستجد مع أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغسل الأيدي والتعقيم والتطهير المستمر لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

المصرى اليوم

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