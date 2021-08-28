جراحة عاجلة لعريس في ليلة زفافه بالشرقية إثر تعرضه لانفجار بالزائدة الدودية

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كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لإنقاذ حياة عريس إثر تعرضه لإنفجار بالزائدة الدودية في ليلة زفافه.

وعلي الفور تم تحويل الحالة لمستشفي فاقوس النموذجي، وإجراء كافة الفحوصات الطبية المعملية والأشعات اللازمة له، وقام فريق الجراحة بالمستشفي بإجراء جراحة عاجلة له، بعد معاناته من آلام حادة بالبطن، والحالة الآن مستقرة وتخضع للرعاية الطبية تحت إشراف مدير مستشفي فاقوس النموذجي.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر لمدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، ومدير مستشفي فاقوس، وجميع السادة الأطباء وهيئة التمريض، والفنيين والخدمات المعاونة، المشاركين في هذا العمل للحفاظ على صحة وحياة المرضي.