أخبار عاجلة

هل سيحتاج الذين يحصلون على جرعة معززة من لقاح كورونا لجرعة معززة أخرى بعد 8 أشهر؟ -
ما سر عروض الفلامنكو الأصيلة في إسبانيا؟ -
"متغير دلتا" يجبر شركات على تأجيل خطط العودة إلى المكاتب.. كيف سيؤثر ذلك على الصحة النفسية للموظفين؟ -
على طريقة أفلام هوليود.. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال -
قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمعاهد.. اعرف انت ممكن تدخل كلية إيه -
الناموسة المصرية المميتة ناقلة الفيروسات..سر تسميتها بسبب المعابد الفرعونية -
حسام البدرى يرد على الجماهير الغاضبة.. النتيجة مرضية جدًا.. وتغيير التشكيل وجهة نظر فنية -
قتلوا ابنها بالسم.. سيدتان تقتلان طفلا لاختلافهما مع والدته في المنيا -
هل ظلم بكاري جاساما منتخب الفراعنه امام الجابون؟ -
مصطفي محمد ينقذ حسام البدري ويتعادل لمنتخب مصر أمام الجابون ..وتصدر المجموعة في تصفيات كأس العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

جراحة عاجلة لعريس في ليلة زفافه بالشرقية إثر تعرضه لانفجار بالزائدة الدودية

Print
جراحة عاجلة لعريس في ليلة زفافه بالشرقية إثر تعرضه لانفجار بالزائدة الدودية جراحة عاجلة لعريس في ليلة زفافه بالشرقية إثر تعرضه لانفجار بالزائدة الدودية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لإنقاذ حياة عريس إثر تعرضه لإنفجار بالزائدة الدودية في ليلة زفافه.

وعلي الفور تم تحويل الحالة لمستشفي فاقوس النموذجي، وإجراء كافة الفحوصات الطبية المعملية والأشعات اللازمة له، وقام فريق الجراحة بالمستشفي بإجراء جراحة عاجلة له، بعد معاناته من آلام حادة بالبطن، والحالة الآن مستقرة وتخضع للرعاية الطبية تحت إشراف مدير مستشفي فاقوس النموذجي.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر لمدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، ومدير مستشفي فاقوس، وجميع السادة الأطباء وهيئة التمريض، والفنيين والخدمات المعاونة، المشاركين في هذا العمل للحفاظ على صحة وحياة المرضي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو التعدي على مدرب سباحة وطالبتان داخل نادي شهير ( التفاصيل )

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو التعدي على مدرب سباحة وطالبتان داخل نادي شهير ( التفاصيل )

أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين 6 ــ 9 ــ 2021

أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين 6 ــ 9 ــ 2021

طالبان : الأمم المتحدة ستواصل تقديم مساعداتها لأفغانستان

طالبان : الأمم المتحدة ستواصل تقديم مساعداتها لأفغانستان

بسبب «بنجشير».. الصدام الأول بين طالبان أفغانستان وإيران

بسبب «بنجشير».. الصدام الأول بين طالبان أفغانستان وإيران