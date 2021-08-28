ضبط تشكيل عصابي لسرقته سيارة «أسطوانات غاز» بالقليوبية

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تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط مرتكبى واقعة سرقة سيارة محملة بإسطوانات غاز بالإكراه وإطلاق عيار نارى وإصابة قائدها.

وتبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بإستقبالها سائق، مُصاب بعيار خرطوش بالبطن، وبسؤال مرافقه سائق، قرر أن المُصاب من بلدته بمحافظة قنا ويعمل طرفه سائق سيارة وعلم من الأهالى أنه حال سيره بمنطقة سكنه بسيارة نقل ملك شقيقه مُحملة بــ13 إسطوانة غاز، لتوزيعها على المحال والورش التجارية إستوقفه 3 مجهولين يستقلون سيارة وقام أحدهم بإطلاق عيار نارى من فرد محلى فأحدث إصابته المشار إليها وإستولوا على السيارة وحمولتها ولاذوا بالهرب.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن العثور على السيارة الـمُبلغ بسرقتها والسيارة الأجرة التي إستخدمها المتهمين فـى إرتكاب الواقعة، كما تم تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، حيث قاموا بالإتفاق فيما بينهم لسرقة السيارة، وإبتزاز مالكها على مبلغ مالى مقابل إعادتها، وقاموا بإستئجار السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة دون علم مالكها، وإستقلالها وتتبعوا السيارة النقل وقائدها، وأثناء قيامهم بسرقة السيارة قاومهم المجنى عليه وأمسك بأحدهم الذي بادر بإطلاق عيار نارى من سلاح فرد محلى، كان بحوزته فأحدث إصابته المشار إليها ولاذوا بالهرب بالسيارتين.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأضافوا بقيامهم بالتصرف فـى إسطوانات الغاز بالبيع تم ضبطها، كما أرشدوا عن السلاح المستخدم في الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.