مانشستر سيتي ضد آرسنال.. معركة الـ «5 نجوم» في قمّة الدوري الإنجليزي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يلتقي مانشستر سيتي مع أرسنال في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت على ملعب الإمارات، بينما عاد أصحاب الأرض إلى طريق الانتصارات بفوز مثير 5-0 على نورويتش سيتي بعد خسارة في اليوم الافتتاحي، عانى أرسنال من الخسارة الثانية على التوالي 2-0، هذه المرة ضد تشيلسي، الأسبوع الماضي.

على الرغم من أن مباريات سيتي- أرسنال كانت من جانب واحد إلى حد ما مؤخرًا، إلا أن المواجهات بين الفريقين تميل إلى أن تكون ممتعة. سيكون لدى آرسنال المهاجم النجم بيير إيمريك أوباميانج متاحًا لهذه المباراة، والتي يجب أن تكون دفعة قوية للضيوف.

هناك بعض اللاعبين الموهوبين في صفوف كل من مانشستر سيتي وأرسنال، دعونا نلقي على خمسة لاعبين من نجوم الفريقين يجب الانتباه إليهم:

5- مارتن أوديجارد | ارسنال

أحد لاعبي آرسنال الذي يعد بتقديم الكثير هذا الموسم هو لاعب الوسط مارتن أوديجارد، على الرغم من أن لاعب ريال مدريد السابق لم يكن لديه موسم غزير في الموسم الماضي، حيث سجل هدفًا واحدًا وتمريرات حاسمة، إلا أن تواجده في منتصف الملعب يزيد من تهديد آرسنال الهجومي.

مع وجود اثنين من المهاجمين البارزين مثل ألكسندر لاكازيت وبيير إيمريك أوباميانج في التشكيلة الأساسية، فإن الجانرز سيحقق أداءً جيدًا مع لاعب خط وسط مُبدع، ولدى أوديجارد كل الصفات التي يمكن أن تزدهر في هذا الدور، لقد تألق في فوز ارسنال 6-0 على وست بروميتش في كأس الرابطة، ومن المتوقع أن يفعل الشيء نفسه ضد مانشستر سيتي.

4- روبن دياس | مانشستر سيتي

كان لمانشستر سيتي أفضل سجل دفاعي في الدوري الموسم الماضي، وكان روبن دياس أحد اللاعبين الذين لعبوا دورًا رئيسيًا في تألق الفريق والتتويج باللقب.

كان اللاعب البرتغالي الدولي بمثابة صخرة في دفاع فريق السيتيزنز في مباراتي الدوري التي خاضها هذا الموسم، وحافظ على معدل نجاح مُذهل بنسبة 93 ٪.

في الوقت الحالي، يعتبر تهديد آرسنال الهجومي هو قوتهم الوحيدة، ولكن مع وجود روبن دياس في قلب دفاعهم، سيشعر مانشستر سيتي بالارتياح لأن قلب الدفاع الصلب قادر على التعامل مع لاعبين أمثال أوباميانج ولاكازيت.

3- بيير إميريك أوباميانج | آرسنال

افتتح مهاجم أرسنال بيير إيمريك أوباميانج حسابه التهديفي للموسم بثلاثية في كأس الرابطة الأوروبية لكرة القدم في منتصف الأسبوع، ويسعى المهاجم الجابوني تكرار إنجاز موسم 2019-20، عندما توج بلقب هداف البريمرليج بجانب محمد صلاح وهاري كين.

وكان توتنهام هوتسبير قد أظهر كيفية التسجيل في مرمى مانشستر سيتي، حيث أنهى سون هوينج مين هجمة مرتدة رائعة. مع السرعة التي يمتلكها أوباميانج، يمكن أن يسبب مشاكل كثيرة لدفاع مانشستر سيتي.

2- رياض محرز | مانشستر سيتي

رياض محرز، الذي تم إشراكه في أخر ستة دقائق فقط ضد نورويتش سيتي واستطاع تسجيل هدفاً في المباراة التي حقق خلالها مانشستر سيتي الفوز 5-0، لم يحسم النجم الدولي الجزائري بعد مكانًا في التشكيلة الأساسية تحت قيادة بيب جوارديولا، وعلى الرغم من تسجيله أرقامًا رائعة الموسم الماضي، إلا أنه لا يزال لاعبًا غير أساسيًا.

كان محرز مثيرًا للإعجاب في مشواره في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أيضًا. ينعم بقدم يسرى ذهبية، ويمكنه تغيير نتيجة المباراة.

من المتوقع أن يواجه كيران تيرني على الجهة اليمنى، بالنظر إلى خبرته، يمكن أن يتفوق محرز على الظهير الشاب.

1- جاك جريليش | مانشستر سيتي

افتتح جاك جريليش سجله مع مانشستر سيتي في فوزه 5-0 على نورويتش سيتي في هذه المباراة، أصبح أول لاعب إنجليزي منذ 2014 يسجل في أول ظهور له أمام الجماهير المحلية في ملعب الاتحاد.

بدأ توقيع السيتي الصيفي بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني بداية جيدة للحياة في ناديه الجديد. في مباراته الثانية على أرضه هذا الموسم، يمكن توقع نوع مماثل من الأداء ضد آرسنال، الذي تلقى أربعة أهداف في أول مباراتين له في موسم 2021-22.