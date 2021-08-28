تحذير من «اتصالات النواب» بشأن البيانات البنكية والتعامل مع حسابات مجهولة (تفاصيل)

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حذر النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، المواطنين من الإفصاح عن بياناتهم لأي جهات غير موثوقة، وعدم فتح أي روابط إلكترونية غير معروف مصدرها، أو قبول صداقات على مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابات مستعارة أو مجهوله أو وهمية ..

وأشار «بدوى» في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أهمية عدم مشاركة البيانات الشخصية أو البنكية والأرقام السرية مع أحد عبر أية وسائل إتصال بما يمنع تعرضهم للاحتيال والنصب وسرقه حساباتهم البنكية.

وأضاف أن قانون تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا بالجريمة الإلكترونية والصادر برقم 175 لسنة 2018 يعاقب بالحبس والغرامة من يرتكب جرائم سرقة الحسابات.

لافتا إلى ان المادة 23 والخاصة بجرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، تنص على الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات«..

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

و كانت التفرة الاخيرة شهدت وقوع عدة جرائم للاحتيال على عدد من المواطنين عن طريق كشف بيانات حساباتهم البنكية والاستيلاء على اماول منها عن طريق شبكة الانترنت .