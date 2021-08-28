أخبار عاجلة

هل سيحتاج الذين يحصلون على جرعة معززة من لقاح كورونا لجرعة معززة أخرى بعد 8 أشهر؟ -
ما سر عروض الفلامنكو الأصيلة في إسبانيا؟ -
"متغير دلتا" يجبر شركات على تأجيل خطط العودة إلى المكاتب.. كيف سيؤثر ذلك على الصحة النفسية للموظفين؟ -
على طريقة أفلام هوليود.. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال -
قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمعاهد.. اعرف انت ممكن تدخل كلية إيه -
الناموسة المصرية المميتة ناقلة الفيروسات..سر تسميتها بسبب المعابد الفرعونية -
حسام البدرى يرد على الجماهير الغاضبة.. النتيجة مرضية جدًا.. وتغيير التشكيل وجهة نظر فنية -
قتلوا ابنها بالسم.. سيدتان تقتلان طفلا لاختلافهما مع والدته في المنيا -
هل ظلم بكاري جاساما منتخب الفراعنه امام الجابون؟ -
مصطفي محمد ينقذ حسام البدري ويتعادل لمنتخب مصر أمام الجابون ..وتصدر المجموعة في تصفيات كأس العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

المهرجان القومي للمسرح المصري يكرم الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز في حفل افتتاحه

Print
المهرجان القومي للمسرح المصري يكرم الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز في حفل افتتاحه المهرجان القومي للمسرح المصري يكرم الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز في حفل افتتاحه

لاقتراحات اماكن الخروج

أعلنت اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشر، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 9 أكتوبر المقبلين، تكريم اسم النجمين الراحلين «سمير غانم» و«دلال عبدالعزيز»، اللذين رحلا عن عالمنا خلال العام الحالي .

وقال الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري بأن تكريم الراحلين في الدورة المقبلة جاء لرصيدهما المسرحي الفني الكبير وحبهما للمسرح، وتكريم سمير غانم بالتحديد كان مقررا ومحسوما مع نهاية الدورة الماضية بسبب بصماته المهمة في المسرح الكوميدى ولكن القدر منع تكريمه حيا، أما الراحلة دلال عبدالعزيز فلها إسهاماتها المعروفة في مسرحى القطاع العام والخاص ومن المقرر أن تحضر حفل الافتتاح أسرة الراحلين .

يُذكر أن الفنان سمير غانم هو واحدًا من أهم نجوم المسرح المصري والعربي، ويمتلك حضورًا قويًّا وخفة ظل وقدرة كبيرة على فن الارتجال في المسرح ومن أشهر أعماله: «بهلول في اسطنبول، موسيقي في الحي الهادي، مراتى زعيمة عصابة، ودو رى مى فاصوليا، وأنا ومراتى ومونيكا، المتزوجون، وترا لم لم، ومين جوز مين، أهلًا يا دكتور، وكانت آخر أعماله المسرحية الزهر لما يلعب.

أما الفنانة دلال عبدالعزيز فقد قدمت الكثير من الأعمال، وقدمت أكثر من خمسة عشر عملًا مسرحيًّا مع كبار نجوم المسرح منهم زوجها الراحل سمير غانم والنجم يحيى الفخرانى والفنان الراحل جورج سيدهم ومنهم أهلا يا دكتور وحب في التخشيبة والأم شجاعة وهالة حبيبتى وفارس وبنى خيبان وأخويا هايص وأنا لايص وجوازة طليانى.

يشار إلى أن اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشر، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبلين، قررت استقبال عروض مسرح الطفل وإدراج العروض المختارة منها ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تنسيق 2021 .. موعد مؤتمر نتيجة المرحلة الثانية 2021 (الساعة ورابط النتيجة)

تنسيق 2021 .. موعد مؤتمر نتيجة المرحلة الثانية 2021 (الساعة ورابط النتيجة)

«فن الأتيكيت والبروتوكول».. ورشة لصقل مهارات العاملين بـ«شباب الإسكندرية» (صور)

«فن الأتيكيت والبروتوكول».. ورشة لصقل مهارات العاملين بـ«شباب الإسكندرية» (صور)

إسرائيل تعلن فرار 6 فلسطينيين من سجن شديد الحراسة

إسرائيل تعلن فرار 6 فلسطينيين من سجن شديد الحراسة

تعليق الافتقاد وتقليل الحضور 50%.. إيبارشية حلوان تواجه موجة كورونا الرابعة بـ7 إجراءات

تعليق الافتقاد وتقليل الحضور 50%.. إيبارشية حلوان تواجه موجة كورونا الرابعة بـ7 إجراءات