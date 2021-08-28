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«اليونيسيف»: فرنسا تبرعت للسودان بـ 218 آلاف جرعة من لقاح «استرازينيكا»

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«اليونيسيف»: فرنسا تبرعت للسودان بـ 218 آلاف جرعة من لقاح «استرازينيكا» «اليونيسيف»: فرنسا تبرعت للسودان بـ 218 آلاف جرعة من لقاح «استرازينيكا»

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أعلنت منظمة «اليونيسيف» بأن فرنسا تبرعت للسودان بـ 218 آلاف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا.

وأشارت «اليونيسيف» إلى أنه «تم تسليم اللقاحات بدعم من المنظمة، من خلال آلية عمل»كوفاكس«، وهو تحالف تقوده منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضحت «اليونيسيف» أن أكثر من 800 ألف شخص في السودان، بما في ذلك العاملون في المجالات الصحية، قد تلقوا التطعيم ضد منذ مارس 2021 عند وصول أول شحنة من «كوفاكس».

وتأتي هذه اللقاحات للسودان في وقت حرج، حيث تتصاعد أعداد المصابين بينما تستعد البلاد لإعادة فتح المدارس بعد 3 سنوات من الانقطاع.

وتجاوزت الإصابات في العالم 213 ملايين حالة منذ انتشار الجائحة.

المصرى اليوم

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