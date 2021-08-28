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الهند تسجل 46759 إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد.. والصين 21 حالة فقط

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الهند تسجل 46759 إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد.. والصين 21 حالة فقط الهند تسجل 46759 إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد.. والصين 21 حالة فقط

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اجتاحت منطقة شرق وجنوب شرق آسيا، إصابات جديدة جراء تفشي في اثنين من كبرى دول العالم من حيث الكثافة السكانية، الصين والهند.

سجلت الهند اليوم السبت 46759 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد للإصابات اليومية في غضون شهرين، وذلك مع ارتفاع عدد الحالات في ولاية كيرالا بجنوب البلاد بعد مهرجان كبير.

وارتفع إجمالي الإصابات إلى نحو 32.7 مليون إصابة كما زادت الوفيات 509 حالات إلى 437370 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما أشارت البيانات الحكومية.

ووتم تسجيل 70 بالمئة من الحالات الجديدة في كيرالا التي استضافت الأسبوع الماضي مهرجانا محليا .

في حين قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إن بر الصين الرئيسي سجل 21 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة نزولا من 32 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية وفقا لوسائل إعلام محلية وعالمية أن جميع الحالات وافدة من الخارج باستثناء واحدة رصدت في إقليم يونان بجنوب البلاد.

وأضافت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 10، لكن الصين لا تصنف تلك الإصابات على أنها حالات مؤكدة.

ومن ثم يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 94786 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

في حين قالت وزارة الصحة اليابانية إن رجلين توفيا بعد تطعيمهما بجرعات من لقاح مودرنا للوقاية من كوفيد-19 ضمن كمية كبيرة من اللقاحات جرى إيقاف استخدامها فيما بعد بسبب تقارير عن تلوث.

وأضافت الوزارة في بيان أن الرجلين، وهما في الثلاثينيات من العمر، توفيا هذا الشهر في غضون أيام من تلقيهما الجرعة الثانية من لقاح مودرنا. وحصل كل منهما على جرعة من ثلاث دفعات من اللقاحات جرى إيقاف استخدامها يوم الخميس. ولا يزال سبب الوفاة قيد البحث.

وأوقفت اليابان استخدام 1.63 مليون جرعة من لقاح مودرنا جرى شحنها إلى 863 مركز تطعيم على مستوى البلاد بعد أكثر من أسبوع على تلقي شركة تاكيدا للأدوية، الموزع المحلي للقاح، تقارير عن تلوث بعض القوارير.

وقالت ومودرنا إنه لم يتم التوصل إلى أي مشاكل تتعلق بالسلامة أو الفعالية وإن قرار وقف استخدام الجرعات مجرد إجراء احترازي.

المصرى اليوم

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