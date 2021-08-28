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الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها لإزالة تعديات البناء العشوائي على الأراضى الزراعية

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الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها لإزالة تعديات البناء العشوائي على الأراضى الزراعية الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها لإزالة تعديات البناء العشوائي على الأراضى الزراعية

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أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بإستمرار الحملات اليومية لإيقاف محاولات البناء بدون ترخيص، ورفع الإشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع، وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.

وفي هذا الإطار قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بإزالة محلات بالطوب الدبش الأبيض بناحية طريق سامي سعد، التابع للوحدة المحلية بقصاصين الشرق على مساحة 300 متر، وتم تسليم الأرض للجمعية الزراعية للحفاظ عليها من أي تعديات أخرى ،وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملة لإيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن صب سقف دور ثاني علوي على مساحة ٩٠م، بقرية شيبة النكارية وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على حديد التسليح ومواد البناء ،وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، حملة إزالة بنطاق الوحدة المحلية بقرموط صهبرة، لسور بالدبش وغرفه على مساحة ٨٠م بناحية عزبة العرب التابعة لقرية اللبا، التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة، وتم ضبط المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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