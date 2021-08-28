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«المحامين»: فرعية بورسعيد تعقد المحاضرة الأخيرة بـ«مهارات الأداء اللغوي» غدا

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«المحامين»: فرعية بورسعيد تعقد المحاضرة الأخيرة بـ«مهارات الأداء اللغوي» غدا «المحامين»: فرعية بورسعيد تعقد المحاضرة الأخيرة بـ«مهارات الأداء اللغوي» غدا

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أعلنت نقابة المحامين، عن عقد النقابة الفرعية ببورسعيد، للمحاضرة الرابعة والأخيرة من دورة مهارات الأداء اللغوي، غدا، للمحامين الراغبين في الانضمام للمحاضرة التي تعقدها لجنة الفكر والثقافة برعاية النقيب الفرعي صفوت عبدالحميد.

وذكر مقرر لجنة الفكر والثقافة رضا رخا، أن المحاضرة تعقد بقاعة المؤتمرات بمبني النقابة الفرعية بطرح البحر في تمام الساعة الثانية ظهرا.

وعلى جانب أخر، أعلن نقيب الفرعية، أن لجنة التقنية الإلكترونية بالنقابة برئاسة محمد سالم، أمين الصندوق، بدأت البث التجريبي للتشغيل الإلكتروني، الخميس الماضي، بـ6 غرف للمحامين.

وأوضحت النقابة، أن هذه الشبكات تقوم بالنقل المباشر لأماكن انعقاد الجلسات، ورولات الجلسات، على أن يستمر البث التجريبي لمدة أسبوع.

وأكد النقيب الفرعي، أن المجلس يسعى لتطوير العمل المهني وامتداد البث الإلكتروني ليشمل مجلس الدولة ومأمورية الاستئناف العالي ببور فؤاد، معربًا عن أمله في أن يشارك المحامين بإبداء ملاحظاتهم وأفكارهم في تطوير الخدمات الإلكترونية لتحديث وتيسير سبل الدعم الفني لمهنة المحاماة.

المصرى اليوم

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