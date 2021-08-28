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الأوقاف تشكل لجانا لتنقية مكتبات المساجد من الأفكار المتشددة (نص المنشور)

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الأوقاف تشكل لجانا لتنقية مكتبات المساجد من الأفكار المتشددة (نص المنشور) الأوقاف تشكل لجانا لتنقية مكتبات المساجد من الأفكار المتشددة (نص المنشور)

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أصدر الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، منشورًا رقم 64 لسنة 2021، للتنبيه على على جميع المديريات بسرعة تشكيل لجان برئاسة مدير المديرية وعضوية من يراه لإعادة فحص أي مكتبات أو كتب أو مجلات أو منشورات بالمساجد، وتنقيتها من أي إصدارات تتبنى فكرًا متشددًا أو تنتمى لأى جماعة متطرفة مع إحالة كل متسبب أو مقصر في ذلك للتحقيق.

كما تضمن المنشور ضرورة التنبيه العاجل المسجل كتابة بأخذ العلم على جميع الأئمة بعدم السماح بإدراج أي كتب بمكتبات المساجد دون تصريح من الإدارة العامة للإرشاد الدينى بديوان عام الوزارة، وكذلك إزالة أي ملصقات مخالفة داخل المسجد أو خارجه، مع تكليف مدير المديرية بإحالة أي إمام توجد هذه الكتب أو المنشورات في المسجد القائم عليه أو يوجد به أي منشورات معلقة سواء في لوحة أم غيرها إلى التحقيق .

وأكد د.هشام عبدالعزيز، في منشوره على أن تنتهى جميع اللجان على مستوى الجمهورية من عملها في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه، وتعد مخالفة ذلك تقصيرًا شديدًا وخروجا على مقتضى الواجب الوظيفى يستحق المساءلة التأديبية، كما يتم التنبيه مشددًا على جميع الأئمة والعاملين بالمساجد بالتطبيق الكامل لجميع إجراءات التباعد والالتزام بارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصى من جميع المصلين.

الأوقاف تشكل لجانا لتنقية مكتبات المساجد من الأفكار المتشددة

المصرى اليوم

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