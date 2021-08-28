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ارتفاع ملحوظ بمستهل التداول.. سعر السمك والجمبري في السبت 28 أغسطس 2021

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ارتفاع ملحوظ بمستهل التداول.. سعر السمك والجمبري في مصر السبت 28 أغسطس 2021 ارتفاع ملحوظ بمستهل التداول.. سعر السمك والجمبري في السبت 28 أغسطس 2021

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شهدت أسواق السمك في المحافظات ارتفاع ملحوظ بمستهل تداول اليوم السبت 28 أغسطس 2021، حيث ارتفع سعر كيلو البلطى ليسجل سعر التداول 24.5 جنيه للكيلو، والبلطى الأسوانى بـ27 جنيه للكيلو، فيما شهدت الانواع الاخرى ثبات واستقرار.

وتنشر «المصرى اليوم»، سوق السمك في اليوم:

نوع الأسماك

السعر المتداول

أقل سعر

أعلى سعر

التاريخ

بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم)

24.5

22

27

2021-08-28

بلطى 2(4-5 سمكات / كجم)

19

17

21

2021-08-28

بلطى اسوانى

27

17

37

2021-08-28

فيليه بلطى مجمد

70

30

110

2021-08-28

قشر البياض

85

60

110

2021-08-28

قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم)

85

60

110

2021-08-28

قشر بياض 3 (خليجى-بحيرة ناصر – مزارع)

35

30

40

2021-08-28

قراميط

15

10

20

2021-08-28

ثعبان السمك

140

50

230

2021-08-28

المكرونة سويسى

70

60

80

2021-08-28

برانيس اسكندرانى

50

40

60

2021-08-28

المكرونة مجمد

25

20

30

2021-08-28

موسى

110

90

130

2021-08-28

السبيط

140

110

170

2021-08-28

قرش

35

30

40

2021-08-28

كابوريا

75

30

120

2021-08-28

مرجان 1 ≤100 جم

37

32

42

2021-08-28

مرجان 2˃ 100 جم

27.5

25

30

2021-08-28

مرجان مجمد

22

19

25

2021-08-28

البربونى ≤ 1 30سمكه /كج

المصرى اليوم

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