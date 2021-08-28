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شهدت أسواق السمك في المحافظات ارتفاع ملحوظ بمستهل تداول اليوم السبت 28 أغسطس 2021، حيث ارتفع سعر كيلو البلطى ليسجل سعر التداول 24.5 جنيه للكيلو، والبلطى الأسوانى بـ27 جنيه للكيلو، فيما شهدت الانواع الاخرى ثبات واستقرار.

وتنشر «المصرى اليوم»، أسعار سوق السمك في مصر اليوم: