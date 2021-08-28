برلمانيون : زيارة الرئيس للعراق تؤكد عودة الدور المحوري لمصر في المنطقة العربية

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قال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة العراق اليوم للمشاركة في مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون، تؤكد عودة الدور المحوري والإقليمي لمصر في ظل الجمهورية الجديدة.

وأضاف زين الدين في تصريحات صحفية له اليوم السبت ،ان بجهود الرئيس السيسي على المستوى الخارجى، لاتقل عن إنجازاته الداخلية، نظرا لما يقوم به من اتفاقيات اقتصادية واستثمارات تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.

لافتا إلى لقاءات الرئيس السيسي خلال الزيارة والمشاركة في القمة العراقية القطرية، والتى تعكس حرص مصر على الاهتمام بالقضايا العربية وأمن الخليج، باعتبارها الشقيقة الكبرى.

و تابع أن الدور الذي تلعبه مصر حاليا بالمنطقة تشهد به دول العالم جميعا وتشيد به، مستشهدا بالدور المحوري الذي قامت به مصر خلال الأزمة الفلسطينية الأخيرة والتي توصلت خلالها لوقف إطلاق النار، وكذلك الدور الذي تلعبه مصر تجاه الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن تلك الجهود تؤكد عودة الريادة المصرية من جديد

فيما أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، على اهمية لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع نظيره الرئيس برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية، على هامش مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة»، مؤكدة أن العلاقات المصرية العراقية شهدت طفرة ملحوظة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت عطوة في بيان لها، أن العلاقات بين العراق ومصر ليست وليدة اللحظة وأنما تمتد لسنوات تاريخية تصل إلى أوائل القرن الماضي، عندما حصل كلا البلدين على استقلالهما، والتي أكد عليها مؤخرا الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال سرعة تنفيذ المشروعات المشتركة مع العراق ودعم أمنه واستقراره.

وأكدت أن مصر تسعى بكل قوة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى تقوية كافة العلاقات الاقتصادية مع الأشقاء العرب من أجل خلق تكامل اقتصادي ناجز وناجح يعود على الدول العربية جميعًا ولابد من التأكيد على أهمية تعزيز التعاون التجاري لأن العلاقات التجارية البينية بين مصر ودولة العراق تحتاج دفعة واستفادة أكبر من العلاقات المتميزة بين حكومات وشعوب الدولتين..

و كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق، والحرص على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، دعماً لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل