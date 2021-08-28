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«بيطري الشرقية»: ضبط ٧ طن أجزاء ومصنعات دواجن مجهولة المصدر

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«بيطري الشرقية»: ضبط ٧ طن أجزاء ومصنعات دواجن مجهولة المصدر «بيطري الشرقية»: ضبط ٧ طن أجزاء ومصنعات دواجن مجهولة المصدر

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم، وثلاجات الحفظ ومصانع تصنيع وبيع اللحوم ومحلات بيع وتصنيع الأسماك، لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وقسم الصحة العامة والتفتيش بإدارة الصالحية الجديدة، بالاشتراك مع الرقابة التموينية ،وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية،قامت بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمدينة الصالحية الجديدة .

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير محضر مخالفة لمصنع لتصنيع وبيع اللحوم، وضبط 3 طن و150 كجم مفروم دجاج، و4 طن و375 كجم أجزاء دجاج ،و 50 كجم لانشون، و30 كجم شيش مجمد بإجمالي وزن7 طن و605 كجم مخالفة «مجهولة المصدر» .

تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

المصرى اليوم

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