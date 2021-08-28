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شيع أهالي بني سويف، منذ قليل، جثمان الضحية الثالثة في حادث إشعال زوج النيران في أسرته عقب سكب البنزين عليهم، قبل 6 أيام، حيث أودى الحادث بابنتيه وزوجته، بسبب خلافات الزوجية ورغبة الزوج في بيع الشقة، ورفض الأسرة لذلك.

خرجت الجنازة من مستشفى بني سويف التخصصي، التي كانت تتلقى العلاج بها داخل قسم الحروق، عقب إنهاء اجراءات الطب الشرعي وتصريح الدفن، إلى مقابر العائلة بشرق النيل في محافظة بني سويف، وسط حالة من الحزن والاستياء لبشاعة الحادث.

تفاصيل الحادث

بدأت الواقعة منذ اسبوع، بعدما أقدم عاطل يدعى «أحمد محمد حسن»، 51 عاما، على إشعال النيران في زوجته وابنتيهما، عقب سكب البنزين عليهم، ما تسبب في وفاة ابنته «فاطمة»، متأثرة بإصابتها بحروق من الدرجات الثالثة تخطت 70% من الجسم، وزوجته «أمال قرني سعيد» 48 سنة، متأثرة بإصابتها بعد 4 ايام من الحادث، ثم وفاة الابنة الثانية «أسماء»، منذ قليل، والتي كانت تخضع للعلاج داخل قسم الحروق بمستشفى بني سويف التخصصي.

تحريات المباحث الجنائية: الزوج أشعل النيران في أسرته بسبب خلافات اسرية

وتبين من تحريات رجال المباحث الجنائية أن هناك خلافات زوجية بين الزوج وزوجته وأبنائه بسبب رغبة الزوج في بيع الشقة التي يسكنون بها، والحصول على أموالها لإنفاقها ورفض الأسرة لذلك، ففاجئهم فجرا بسكب البنزين عليهم وإشعال النيران بهم، قبل أن تتمكن قوات الشرطة من ضبطه وتحرير محضر بالحادث وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.