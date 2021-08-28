حماية المستهلك: استبدال أجهزة كهربائية واسترداد مبالغ مالية لمواطنين في المنيا

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أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، تمكن فريق حماية المستهلك بالمديرية، من استبدال تكييف، وثلاجة، وتوفير قطع غيار لتكييف، واسترداد مبلغ 7599 جنية، من أصحاب الشركات للمواطنين استجابة لشكواهم .

وأكد «يوسف» ان إدارة حماية المستهلك بالمديرية، تلقت عدد من الشكاوي، تم فحصها وبالتواصل مع أصحاب الشركات والمحلات، تم استبدالها، واسترداد قيمة البعض الأخر .

وطالب«يوسف» المواطنين، بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك من خلال ارقامهم واتس 01550156377 أو محمول رقم 01065731351.