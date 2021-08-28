«كنا بنصلح الدش».. ضبط 3 أشخاص لسرقتهم مُسنة بالإسكندرية

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تمكنت مباحث الإسكندرية من ضبط ثلاث أشخاص لقيامهم بالتعدى على مسنة بمسكنها وسرقتها بالإكراه بالإسكندرية.

وكان تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية من موظفة بالمعاش، بأنها عقب توجهها اليوم للإطمئنان على صديقتها مسنة، فوجئت بتوثيقها بالحبال باليدين والقدمين ووجود شريط لاصق على فمها داخل غرفة نومها ومصابة بسحجات وكدمات بمعصم يديها، وما قررته الأخيرة بأنها صباح ذات اليوم فوجئت بقيام مجهولان بالطرق على باب شقتها وطلبا منها فتح باب السطح المواجه لباب الشقة سكنها بزعم إصلاح كابل «الدش»، وعقب قيامها بفتح باب سطح العقار تعديا عليها وقاما توثيقها بالحبال والشريط اللاصق بالحالة التي عثر بها عليها وقاما بسرقة مبلغ مالى عملة، وبعض المشغولات الذهبية، و2هاتف محمول خاصين بها ولاذا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص أحدهم عامل بجراج بالقرب من العقار سكن المجنى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وقرر العامل بإتفاقه مع الآخرين على سرقة المجنى عليها مستغلاً طبيعة عمله بالقرب من العقار سكنها وعلمه بكون المجنى عليها مسنة وتقيم بمفردها وإحتفاظها بمفتاح سطح باب العقار لديها فقام إثنين من المتهمين بالتوجه لمسكن المجنى عليها وقاما بسرقتها على، وإقتصر دور المتهم الثالث على التأمين ومراقبة الشارع محل البلاغ خشية ضبطهما، وأرشدوا عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.