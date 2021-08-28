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استدرجها للتعدي عليها.. كشف ملابسات مقتل طفلة وضبط مرتكب الواقعة في قنا

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استدرجها للتعدي عليها.. كشف ملابسات مقتل طفلة وضبط مرتكب الواقعة في قنا استدرجها للتعدي عليها.. كشف ملابسات مقتل طفلة وضبط مرتكب الواقعة في قنا

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كشفت أجهزة الأمن، السبت، ملابسات مقتل طفلة بقنا، تبين من التحريات أن أحد الأشخاص استدرجها أثناء تواجدها بحفل عُرس للتعدي عليها وعندما قاومته خنقها حتى فارقت الحياة، ألقي القبض عل المتهم واعترف بجريمته.

تلقى مركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا بلاغًا بالعثور على جثة طفلة «10 سنوات»، مقيمة بإحدى القرى بدائرة المركز، وبها كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مُلقاة وسط زراعات القصب الملاصقة لمحل سكنها، وتبين من التحريات أن الطفلة غادرت محل سكنها وتوجهت للاحتفال بعُرس إحدى الفتيات من جيرانها بالقرية ولم تعود إلى مسكنها.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بذات القرية.

بتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه أثناء تواجده بحفل العرس شاهد الطفلة فاستدرجها للزراعات بقصد التعدي عليها ولدى محاولته ذلك قاومته فقام بدفعها أرضًا ليرتطم رأسها بحجر، وعقب ذلك خنقها حتى فارقت الحياة خشية افتضاح أمره.

المصرى اليوم

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