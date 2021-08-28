أخبار عاجلة

الأردن : إعلان موعد تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين الأسبوع الحالي -
الكويت.. إحالة وزير النفط بصفته إلى لجنة تحقيق بسبب أحد الموظفين -
ماذا لو صمَّم طفلك لعبة إلكترونية؟ هنا طريقة للهروب من مخاطر الإنترنت -
"العقوبة ليست هدفنا".. أمانة الرياض: تنبيه 44 ألف منشأة ومهلة لتصحيح الأوضاع -
آخر معاقل المعارضة.. هل سيطرت طالبان على إقليم بانشير وكيف حدث الأمر؟ -
تنسيق 2021 .. موعد مؤتمر نتيجة المرحلة الثانية 2021 (الساعة ورابط النتيجة) -
«فن الأتيكيت والبروتوكول».. ورشة لصقل مهارات العاملين بـ«شباب الإسكندرية» (صور) -
"العقوبة ليست هدفنا".. أمانة الرياض: تنبيه 44 ألف منشأة ومهلة لتصحيح الأوضاع -
آخر معاقل المعارضة.. هل سيطرت طالبان على إقليم بانشير وكيف حدث الأمر؟ -
ضمن مسعاها للتوسع الإقليمي.. "الشريف القابضة" تبدأ أعمال تجديد فندق شبرد التاريخي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الكويت.. هذه حقيقة ما يتم تداوله عن 3 صواريخ تجاوزت الحدود

Print
الكويت.. هذه حقيقة ما يتم تداوله عن 3 صواريخ تجاوزت الحدود الكويت.. هذه حقيقة ما يتم تداوله عن 3 صواريخ تجاوزت الحدود
بعد مزاعم عن استهدافها محيط قاعدة أمريكية

الكويت.. هذه حقيقة ما يتم تداوله عن 3 صواريخ تجاوزت الحدود

كشفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، حقيقة ما يتم تداوله بشأن 3 صواريخ تجاوزت أجواء الحدود الكويتية متجهة ومستهدفة محيط قاعدة أمريكية.

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، نفَت رئاسة الأركان العامة للجيش ما يتم تداوله في شأن الـ3 صواريخ.

وأكدت أن الحدود الكويتية مستقرة وآمنة ولم تشهد أي .

وفي سياق ذي صلة، نقلت "الرأي" عن مصدر أمني، أن أصوات انفجارات سُمعت في منطقة "العبدلي" بالكويت؛ لكنها كانت في الجانب العراقي.

وأكد المصدر الأمني، أن الوضع مستقر وآمن في العبدلي، وكذلك على المنفذ الحدودي مع العراق.

وأوضح المصدر أن "إطلاق الصواريخ لم يستهدف الأراضي الكويتية، وسُمِع دوي انفجارات بعيدًا عن المنفذ الكويتي العراقي نحو منفذ جريشان بنحو 20 كيلو مترًا"؛ مبينًا أن "أصوات الانفجارات سُمعت في "العبدلي"؛ لكنها كانت في الجانب العراقي".

وأشار المصدر إلى "اتصالات مستمر ة مع الجانب العراقي حول تطور الأوضاع"؛ مؤكدًا أن "الحدود آمنة ولا يوجد ما يستدعي القلق أو الخوف، وأن الأمور تسير بشكل آمن وتحت السيطرة والمراقبة الحثيثة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مركز لوبائيات الحوادث

مركز لوبائيات الحوادث

رئيس الهلال الأحمر يدشّن مركز وبائيات الحوادث لتعزيز السلامة المرورية

رئيس الهلال الأحمر يدشّن مركز وبائيات الحوادث لتعزيز السلامة المرورية

«مونزا 1993» الأبرز.. حوادث لا تُنسى فى تاريخ عالم سباق فورمولا 1

«مونزا 1993» الأبرز.. حوادث لا تُنسى فى تاريخ عالم سباق فورمولا 1

هيئة الإسعاف المصرية: مجانية النقل للحالات المرضية الطارئة والحوادث حق اصيل للمواطن ولن تمس

هيئة الإسعاف المصرية: مجانية النقل للحالات المرضية الطارئة والحوادث حق اصيل للمواطن ولن تمس