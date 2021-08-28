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مهرجان بريدة للتمور يشهد اعتدالًا في الأسعار لأكثر من 45 صنفًا

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مهرجان بريدة للتمور يشهد اعتدالًا في الأسعار لأكثر من 45 صنفًا مهرجان بريدة للتمور يشهد اعتدالًا في الأسعار لأكثر من 45 صنفًا
السوق يترقّب في الأيام القادمة ورود كميات وأنواع مختلفة

مهرجان بريدة للتمور يشهد اعتدالًا في الأسعار لأكثر من 45 صنفًا

شهدت الأسعار اليوم بمهرجان بريدة للتمور اعتدالًا ملموسًا للشراء لأكثر من 45 صنفًا.

وتصدر نوع السكري والصقعي المبيعات بأسعار ما بين 30 إلى 300 ريال للعبوة بوزن ثلاثة كيلوجرامات، فيما تفاوتت الخلاص بين 25 إلى 90 ريالًا، والشقراء بين 20 إلى 50 ريالًا.

وبلغت أسعار السكرية الحمراء من 15 إلى 50 ريالًا، والشيشي من 20 إلى 35 ريالًا، وجاء البرحي ما بين 10 إلى 15 ريالًا.

وسجلت بقية أنواع التمور تفاوتًا في الأسعار حسب جودتها وكميتها، فيما سترد للسوق في الأيام القادمة كميات وأنواع مختلفة من التمور التي تشتهر بها منطقة القصيم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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