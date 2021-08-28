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"المطلق": من مسؤولية الوالدين تحصين طلاب وطالبات المتوسط والثانوي ضد كورونا

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"المطلق": من مسؤولية الوالدين تحصين طلاب وطالبات المتوسط والثانوي ضد كورونا "المطلق": من مسؤولية الوالدين تحصين طلاب وطالبات المتوسط والثانوي ضد كورونا
قال: ترويج الشائعات لصد الناس عن اللقاح جريمة متعدية.. يستحق فاعلها التعزير

حذّر المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، من أن "ترويج الشائعات لصد الناس عن أخذ لقاح كورونا، جريمة متعدية يستحق فاعلها التعزير، ومروجها قد أجرم في حق مَن يضللهم، وفي حق وطنه، وباء بإثم الكذب والخيانة، وبإثم من صدّقه فمرض، أو مات!

وشدد المطلق، في تغريدة من حسابه بتويتر على أن "أولادنا أمانة في أعناقنا، ومن مسؤولية الوالدين تجاه الأولاد تحصين طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية ضد وباء كورونا؛ وذلك من التدابير الوقائية التي أمر بها الشرع حفظًا للنفس، ودعت إليها وزارة الصحة حرصًا منها على سلامتهم، للحيلولة دون انتشار هذا الوباء الذي فتك بكثيرين".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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