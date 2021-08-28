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لقاء ثلاثي بين والعراق وقطر.. على هامش قمة بغداد

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لقاء ثلاثي بين مصر والعراق وقطر.. على هامش قمة بغداد لقاء ثلاثي بين والعراق وقطر.. على هامش قمة بغداد
لتقريب وجهات النظر ودعم أسس الحوار والعلاقات البينية المشتركة

لقاء ثلاثي بين مصر والعراق وقطر.. على هامش قمة بغداد

التقى الرئيس العراقي برهم صالح، السبت، كلًّا من الرئيس المصري عبد الفتاح ، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في قمة ثلاثية مشتركة.

وأشار مصدر عراقي في وقت سابق لوسائل إعلام، إلى أن هذا الاجتماع الثلاثي بين العراق ومصر وقطر يهدف إلى تقريب وجهات النظر.

ويأتي اللقاء على هامش قمة بغداد "للتعاون والشراكة"، التي تركز على ترميم علاقات العراق بمحيطيه العربي والإقليمي، بالإضافة إلى تخفيف حدة التوترات الدبلوماسية في المنطقة.

ويسعى المؤتمر، بحسب "سكاي نيوز عربية"، إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البنّاء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بأن مشاركة الرئيس السيسي في المؤتمر تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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