أخبار عاجلة

الأردن : إعلان موعد تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين الأسبوع الحالي -
الكويت.. إحالة وزير النفط بصفته إلى لجنة تحقيق بسبب أحد الموظفين -
ماذا لو صمَّم طفلك لعبة إلكترونية؟ هنا طريقة للهروب من مخاطر الإنترنت -
"العقوبة ليست هدفنا".. أمانة الرياض: تنبيه 44 ألف منشأة ومهلة لتصحيح الأوضاع -
آخر معاقل المعارضة.. هل سيطرت طالبان على إقليم بانشير وكيف حدث الأمر؟ -
تنسيق 2021 .. موعد مؤتمر نتيجة المرحلة الثانية 2021 (الساعة ورابط النتيجة) -
«فن الأتيكيت والبروتوكول».. ورشة لصقل مهارات العاملين بـ«شباب الإسكندرية» (صور) -
"العقوبة ليست هدفنا".. أمانة الرياض: تنبيه 44 ألف منشأة ومهلة لتصحيح الأوضاع -
آخر معاقل المعارضة.. هل سيطرت طالبان على إقليم بانشير وكيف حدث الأمر؟ -
ضمن مسعاها للتوسع الإقليمي.. "الشريف القابضة" تبدأ أعمال تجديد فندق شبرد التاريخي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بمناسبة تكليفه رئيساً لجامعة المجمعة.. "المزعل" يرفع شكره لخادم الحرمين وولي العهد

Print
بمناسبة تكليفه رئيساً لجامعة المجمعة.. "المزعل" يرفع شكره لخادم الحرمين وولي العهد بمناسبة تكليفه رئيساً لجامعة المجمعة.. "المزعل" يرفع شكره لخادم الحرمين وولي العهد
أكّد أنه تشريف ووسام يعتز به وتمنى أن يكون عوناً له في خدمة الوطن وقيادته

بمناسبة تكليفه رئيساً لجامعة المجمعة..

بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بتكليف الدكتور صالح بن عبدالله المزعل؛ رئيساً لجامعة المجمعة، رفع شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على هذه الثقة الغالية.

وأكّد المزعل؛ أن هذا التشريف وسام يعتز به، متمنياً أن يكون في مستوى المسؤولية وعلى قدر الثقة، وأن يجتهد في رد الدين لهذا الوطن وقيادته، وأن يوفقه الله في إكمال مشواره في خدمة هذا الوطن من خلال جامعة المجمعة، مثمّناً جهود وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ وقيادات الوزارة في تهيئة سبل النجاح من خلال الدعم والتوجيه لجميع العاملين في قطاعات التعليم .

ودعا الله أن يحفظ قائد مسيرتنا، وينعم عليه بالصحة والعافية، ويديم على وطننا الغالي الأمن والأمان والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكويت.. إحالة وزير النفط بصفته إلى لجنة تحقيق بسبب أحد الموظفين

الكويت.. إحالة وزير النفط بصفته إلى لجنة تحقيق بسبب أحد الموظفين

ماذا لو صمَّم طفلك لعبة إلكترونية؟ هنا طريقة للهروب من مخاطر الإنترنت

ماذا لو صمَّم طفلك لعبة إلكترونية؟ هنا طريقة للهروب من مخاطر الإنترنت

"العقوبة ليست هدفنا".. أمانة الرياض: تنبيه 44 ألف منشأة ومهلة لتصحيح الأوضاع

"العقوبة ليست هدفنا".. أمانة الرياض: تنبيه 44 ألف منشأة ومهلة لتصحيح الأوضاع

آخر معاقل المعارضة.. هل سيطرت طالبان على إقليم بانشير وكيف حدث الأمر؟

آخر معاقل المعارضة.. هل سيطرت طالبان على إقليم بانشير وكيف حدث الأمر؟