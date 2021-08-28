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الأردن : إعلان موعد تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين الأسبوع الحالي
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 08:48 صباحاً
الكويت.. إحالة وزير النفط بصفته إلى لجنة تحقيق بسبب أحد الموظفين
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 08:46 صباحاً
ماذا لو صمَّم طفلك لعبة إلكترونية؟ هنا طريقة للهروب من مخاطر الإنترنت
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 08:32 صباحاً
"العقوبة ليست هدفنا".. أمانة الرياض: تنبيه 44 ألف منشأة ومهلة لتصحيح الأوضاع
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 08:32 صباحاً
آخر معاقل المعارضة.. هل سيطرت طالبان على إقليم بانشير وكيف حدث الأمر؟
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 08:32 صباحاً
تنسيق 2021 .. موعد مؤتمر نتيجة المرحلة الثانية 2021 (الساعة ورابط النتيجة)
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 08:25 صباحاً
«فن الأتيكيت والبروتوكول».. ورشة لصقل مهارات العاملين بـ«شباب الإسكندرية» (صور)
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 08:25 صباحاً
"العقوبة ليست هدفنا".. أمانة الرياض: تنبيه 44 ألف منشأة ومهلة لتصحيح الأوضاع
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 08:17 صباحاً
آخر معاقل المعارضة.. هل سيطرت طالبان على إقليم بانشير وكيف حدث الأمر؟
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 08:17 صباحاً
ضمن مسعاها للتوسع الإقليمي.. "الشريف القابضة" تبدأ أعمال تجديد فندق شبرد التاريخي
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 08:17 صباحاً
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10 كلمات تدمر شخصية أطفالك.. استشارى تربوى تحذر منها بحلقة جديدة من "kids area"
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فيديو اليوم السابع
السبت 28 أغسطس 2021 01:22 مساءً
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