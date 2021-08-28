ضبط كمية لمخدر الإستروكس بحوزة 4 عناصر إجرامية في الفيوم

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ضبطت أجهزة الأمن، السبت، كمية لمخدر الإستروكس بحوزة 4 عناصر إجرامية في الفيوم.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط بؤرة إجرامية للاتجار بالمواد المخدرة المستحدثة وخاصةً مخدر الإستروكس، وقيام عناصر تلك البؤرة بترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول الفيوم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن الفيوم، تم استهداف تلك البؤرة وضبط 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، حال تواجدهم بمحل سكنهم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، وضبط بحوزتهم 1200 جرام من مخدر الإستروكس ومبلغ مالي وسلاح أبيض وميزان حساس.

كما تمكنت القوات من ضبط أحد الأشخاص، حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة أول الفيوم وبحوزته 400 جرام من مخدر الإستروكس ومبلغ مالي.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وأيدوا ما جاء بالتحريات.