في ذكرى وفاة محمد نجيب .. كيف غيرت حرب فلسطين وجهة نظره في الملك فاروق؟

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تحل اليوم الذكرى الـ 37 على وفاة اللواء محمد نجيب صاحب الدور البارز في الإطاحة بالملك فاروق عام 1952.

ولد محمد نجيب في 20 فبراير من عام 1901 بالخرطوم في السودان، وهو الأكبر في عائلة مكونة من 9 أبناء، وأراد والده أن يكون نجله مدرسًا أو محاميًا، لكن تم قبول الأبن في المدرسة الحربية بالقاهرة.

ويعد محمد نجيب أول ضابط في الجيش المصري يحصل على ليسانس الحقوق عام 1927، ثم دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي عام 1929، ودبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص عام 1930.

وفي 4 فبراير عام1942، حاصرت الدبابات البريطانية قصر الملك فاروق لإجباره على إعادة مصطفى النحاس باشا إلى رئاسة الوزراء أو التنازل عن العرش، قدم محمد نجيب استقالته من الجيش، نظرًا للتدخل الإنجليزي في شؤون مصر الداخلية، ولكن الملك رفض الاستقالة، حسبما أفاد موقع بي بي سي البريطاني.

ارتباطه بحركة الضباط الأحرار

شهد عام 1948 أول معركة له كقائد لفوج مشاة عندما دخلت مصر الحرب ضد إسرائيل المعروفة تاريخيا بحرب فلسطين والتي انهزمت فيها الجيوش العربية، وهي الحرب التي عارضها محمد نجيب في بدايتها لأنه اعتبر الجيوش العربية غير مؤهلة للقتال بنجاح.

وقد تعزز بعد تلك الحرب اعتقاده بوجوب عزل الملك فاروق، وانضم إلى الزعيم جمال عبدالناصر ورفاقه في حركة الضباط الأحرار.

نال نجيب احترام حركة الضباط الأحرار، بقيادة جمال عبدالناصر، وبداية صلته بالحركة من خلال لقائه مع الصاغ عبدالحكيم عامر عندما عين رئيس أركان حرب في اللواء الذي يرأسه نجيب أثناء حرب فلسطين، ثم عرفه بجمال عبدالناصر، ثم التقى بباقي مجموعة الضباط الأحرار، وكان عبدالناصر هو مؤسس التنظيم ورئيسه، ولم يكن تفكيرهم يخرج عن إطار ضرورة تغيير الأوضاع في مصر.

تبلورت فكرة عزل الملك فاروق في ذهن محمد نجيب مع الضباط الأحرار مع حريق القاهرة، عام 1952والتي سادت فيها أعمال الفوضى والشغب في ظل الحرائق التي اشتعلت في وسط العاصمة والتي انتهت بنزول فرق الجيش إلى الشوارع.

ويختلف المؤرخون عمن يكون وراء حريق القاهرة، فهناك من يقول أن الملك فاروق كان وراءها ليتخلص من وزارة النحاس باشا، وهناك من يقول الإنجليز وذلك للتخلص من وزارة النحاس التي ساءت علاقتها بها بعد إلغاء معاهدة 1936م.

حريق القاهرة - صورة أرشيفية

صدام الملك فاروق مع محمد نجيب والضباط الأحرار

ساعد الضباط الأحرار نجيب في الفوز بالانتخابات رئيسًا لنادي الضباط في مواجهة حسين سري عامر الذي يدعمه الملك فاروق، وأعلنوا اللواء نجيب قائدا عاما لمجلس قيادة الثورة، وكان نجيب هو من ذهب إلى الإسكندرية للمطالبة بتنحي الملك فاروق الذي سُمح له بالإبحار إلى إيطاليا على متن اليخت الملكي «المحروسة».

الرئيس الراحل محمد نجيب يلقى بيان الجيش الأول - صورة أرشيفية

محمد نجيب أول رئيس جمهورية لمصر

دبر «الضباط الأحرار» بثورة أطاح بفاروق، ورأوا أن نجيب هو الرجل الذي يمكن أن يمثل نظامهم الجديد أمام الشعب، إذ تم تنصيبه رئيسًا للوزراء من قبل مجلس قيادة الثورة بعد شهرين، بينما أصبح جمال عبدالناصر نائبا له.

في فبراير عام 1954، قدم اللواء نجيب استقالته إلى مجلس قيادة الثورة، وأصبح عبدالناصر رئيسا للوزراء، وتركت الرئاسة شاغرة، وتحت ضغوط جماعات مدنية وعسكرية، أعاد مجلس قيادة الثورة اللواء نجيب إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وأعاده إلى منصبه القديم رئيسًا للمجلس.

وقال نجيب في مذكراته أيضا عن ذلك اليوم الذي اطاح فيه لاملك فاروق: «كنت حريصا على أن يكون وداعه وداعا رسميا، ومشمولا بكل مظاهر التكريم والرعاية والاحترام، وأن يعزف السلام الوطني، لينزل الملك في غاية الوقار إلى اليخت المحروسة».

تكريم بعد 3 عقود

في ابريل 1954 فقد اللواء محمد نجيب منصب رئيس الوزراء ثم منصب الرئاسة في نوفمبر الذي يليه، وتم وضعه قيد الإقامة الجبرية، ولم يُسمح له إلا بعدد قليل من الزوا، وظل رهن الإقامة الجبرية، حتى تم إطلاق سراحه من قبل الرئيس الراحل أنور السادات عام 1971، وظل إلى حد كبير خارج الحياة العامة.

في عام 2013، كرمت مصر محمد نجيب أول رئيس جمهورية لمصر، حيث تم إطلاق اسمه على بعض الشوارع والمنشآت، منحت عائلته قلادة النيل العظمى،

أطلقت مكتبة الإسكندرية في يوليو عام 2013 موقعا إلكترونيا باسم محمد نجيب، و24 يوليو عام 2017 افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي قاعدة محمد نجيب العسكرية، بمدينة الحمام في مرسى مطروح، والتي تعد أكبر قاعدة عسكرية في إفريقيا والشرق الأوسط.

توفي محمد نجيب في 28 أغسطس من عام 1984 عن عمر ناهز 83 عاما بعد معاناة من تليف الكبد لسنوات عديدة، وتم دفنه في جنازة عسكرية بحضور الرئيس الراحل حسني مبارك.