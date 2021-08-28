أخبار عاجلة

أسعار النفط تستقر.. وبرنت دون 72 دولارًا للبرميل -
جنون أم شجاعة؟.. شاهد ما فعله شابان مع سمكة قرش -
أجساد ذابلة وأقدام حافية.. أهالي الأفلاج: تصرفات المرضى النفسيين تقلقنا -
حالة أمطار رعدية على جازان.. و"الأرصاد": مصحوبة برياح نشطة -
بعد صورة الرشاش في وجه المتظاهرة.. "طالبان" تحذّر: مقاتلونا لا يعرفون التعامل -
"الوطني للأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على الباحة: حالة تتواصل حتى 8 مساء -
الشرطة العسكرية الروسية تدخل درعا البلد لتنفيذ الاتفاق مع لجنة التفاوض -
عدو البشرية.. إجمالي إصابات "كورونا" يقترب من 222 مليونًا حول العالم -
الطاقة الذرية تنتقد إيران وتتهمها بالمماطلة مع تعثر المحادثات النووية -
لفتة إنسانية.. بعمر الرابعة عشرة وصنع يداً اصطناعية لصديقه باستخدام طابعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

فحص ٤٨٤ طفلا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بالشرقية

Print
فحص ٤٨٤ طفلا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بالشرقية فحص ٤٨٤ طفلا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بالمحافظة، قامت بفحص ٤٨٤ طفل بأقسام الحضانات بمستشفيات المحافظة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية، والتي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى حماية الأطفال المبتسرين حديثي الولادة من الأمراض الوراثية ومسببات الإعاقة، حيث تستهدف الكشف المبكر عن ١٩ مرض وراثي، ومنها مرض قصور الغدة الدرقية، والفينيل كيتونيوريا، وتضخم الغدة الكظرية الخلفي، ونقص الجلاكتوز في الدم، وأمراض التمثيل الغذائي الوراثية، وغيرها التي تأتي نتيجة وجود عوامل وراثية، ويحدث بسبب خلل جينى، مما تساهم المبادرة في سرعة اكتشاف هذه الأمراض، ومن ثم علاجها مبكراً، وذلك من خلال إجراء المسح الطبي للأطفال حديثي الولادة بجميع أقسام الحضانات بالمستشفيات العامة والمركزية والتعليمية والتأمين الصحي بالمحافظة في عدد ٣٠ محضن كمرحلة أولي منهم ٢٨ محضن تابع لمديرية الصحة ومحضن بالمستشفي التعليمي، ومحضن بالتأمين الصحي، وتأتي المستشفيات الجامعية والمستشفيات الخاصة كمرحلة ثانية، ويتم من خلالها سحب عينة تؤخذ من كعب الطفل، وإذا ثبت إيجابيتها يجرى اختبار تأكيدي، وفي حال ثبوت إيجابية العينة يحال الطفل لتلقي العلاج بمركز العلاج والذي تم تخصيصه بوحدة طب الأسرة بشرشيمة بههيا، بالإضافة إلى وضع برامج علاجية وغذائية ملائمة تمنع تطور مجموعة هامة من تلك الامراض الوراثية.

وأشار إلى أنه تم تدريب الفرق الطبية على طرق وكيفية سحب العينات وجميع أعمال المبادرة الرئاسية تحت إشراف الإدارة العامة للحد من الإعاقة بوزارة الصحة برئاسة الدكتور خالد العطيفي مدير الإدارة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للطب العلاجي، ومسئولي الحضانات بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ومدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، كما قامت وزارة الصحة والسكان بتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والجينية بين الأطفال حديثي الولادة، ضمن المبادرة الرئاسية، لافتا إلى أن العلاج سيقدم بالمجان للحالات الإيجابية المكتشفة، مؤكداً أن القيادة السياسة تولي إهتماماً كبيرا بالقطاع الصحي، ولا تدخر أي جهد أو مال في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة جميع أبناء هذا الوطن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السودان يستدعي السفير الإثيوبي بالخرطوم

السودان يستدعي السفير الإثيوبي بالخرطوم

لطمأنة السكان.. محافظ القاهرة يتابع جهود السيطرة على حريق الشرابية (صور)

لطمأنة السكان.. محافظ القاهرة يتابع جهود السيطرة على حريق الشرابية (صور)

حريق هائل بعزبة الورد في الشرابية .. والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء

حريق هائل بعزبة الورد في الشرابية .. والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء

علي أبو جريشة يكشف أسباب رحيل إيهاب جلال عن تدريب الإسماعيلي

علي أبو جريشة يكشف أسباب رحيل إيهاب جلال عن تدريب الإسماعيلي