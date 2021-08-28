الأوبرا تحيي أول حفلاتها بأسيوط بحضور وزيرة الثقافة

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سافرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، اليوم السبت، لمحافظة أسيوط، حيث تشهد أول حفل تقدمه دار الأوبرا المصرية بإحدى قرى ساحل سليم التابع لمحافظة أسيوط بصعيد مصر، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتتضمن 1174 نشاطا في 106 قرى بـ7 محافظات وتستمر حتى فبراير 2022.

ويعد الحفل هو الأول من نوعه، في إطار التنمية الشاملة التي تهدف لها المبادرة الرئاسية والتى يواكبها تطوير للوعى الجمعى من خلال أنشطة فكرية ومعرفية وثقافية متعددة ومتنوعة.

وتأتي مشاركة وزارة الثقافة في مبادرة «حياة كريمة» بهدف تحقيق العدالة الثقافية من خلال الوصول بالمنتج الثقافى إلى أنحاء الوطن كافة، حيث وضعت الوزارة خطة تمتد حتى فبراير 2022، تتضمن تقديم الأنشطة التنويرية والإبداعية في 7 محافظات هي: «أسيوط، كفر الشيخ، قنا، الفيوم، الإسماعيلية، الشرقية، البحيرة»، بواقع 106 قرى ومراكزها، حيث يتم تقديم 1174 فعالية متنوعة.

ووقع الاختيار في أسيوط على 18 قرية بمركز ساحل سليم هي: «الشامية، الخوالد، نزلة الملك، نزلة بخوم، العونة، الغريب، المطمر، اللوقا، العفادرة، نزلة الشيخ شحاتة، بويط، التناغة، النزلة المستجدة، تاسا، دير تاسا والرويجات»، وتتضمن الخطة مشاركة عروض مسرح المواجهة والتجوال، وتشمل 4 عروض مسرحية هي: «محطة مصر، ولاد البلد، أمر تكليف، رحلة سعيد»، من إنتاج البيت الفنى للمسرح، والتى تقدم عروضها حتى يناير 2022، حيث تقدم 145 ليلة عرض في 145 قرية بـ15 محافظة هي: «البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، بنى سويف، الفيوم، سوهاج، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، الغربية، الشرقية، المنوفية، أسوان، الأقصر، وقنا».