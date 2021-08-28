إقبال ملحوظ على تطعيم العاملين بجامعة بنها ضد كورونا (صور)

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انطلقت الفرق الطبية المتنقلة، لتطعيم العاملين بجامعة بنها، ضد فيروس كورونا المستجد، السبت، حيث شهد اليوم الأول إقبالا ملحوظا لطلاب كليتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي والفنون تطبيقية، على التطعيم.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، إنه تم التنسيق مع الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية للدفع بعدد من الفرق المتنقلة على مستوى كليات الجامعة، وفق جدول زمنى، وتوفير اللقاحات لتطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بعد إضافة جامعة بنها كنقطة للتطعيم على موقع وزارة الصحة والخاص بالتسجيل لتلقي لقاح كورونا لتسجيل منتسبي الجامعة.

وأشار إلى أن تطعيم الفرق المتنقلة في الكليات يأتي بجانب النقطة الثابتة التي تعمل أيضا لتطعيم منتسبي الجامعة في معمل الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفى بنها الجامعي.

واكد «الجيزاوي»، أن التطعيم يتم تحت إشراف طبى مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، داعيا جميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب، إلى سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لتلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا حفاظا على سلامة الجميع.

إقبال ملحوظ على تطعيم العاملين بجامعة بنها ضد كورونا

إقبال ملحوظ على تطعيم العاملين بجامعة بنها ضد كورونا

إقبال ملحوظ على تطعيم العاملين بجامعة بنها ضد كورونا

إقبال ملحوظ على تطعيم العاملين بجامعة بنها ضد كورونا