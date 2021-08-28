أخبار عاجلة

الأردن : إعلان موعد تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين الأسبوع الحالي -
الكويت.. إحالة وزير النفط بصفته إلى لجنة تحقيق بسبب أحد الموظفين -
ماذا لو صمَّم طفلك لعبة إلكترونية؟ هنا طريقة للهروب من مخاطر الإنترنت -
"العقوبة ليست هدفنا".. أمانة الرياض: تنبيه 44 ألف منشأة ومهلة لتصحيح الأوضاع -
آخر معاقل المعارضة.. هل سيطرت طالبان على إقليم بانشير وكيف حدث الأمر؟ -
تنسيق 2021 .. موعد مؤتمر نتيجة المرحلة الثانية 2021 (الساعة ورابط النتيجة) -
«فن الأتيكيت والبروتوكول».. ورشة لصقل مهارات العاملين بـ«شباب الإسكندرية» (صور) -
"العقوبة ليست هدفنا".. أمانة الرياض: تنبيه 44 ألف منشأة ومهلة لتصحيح الأوضاع -
آخر معاقل المعارضة.. هل سيطرت طالبان على إقليم بانشير وكيف حدث الأمر؟ -
ضمن مسعاها للتوسع الإقليمي.. "الشريف القابضة" تبدأ أعمال تجديد فندق شبرد التاريخي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

إقبال ملحوظ على تطعيم العاملين بجامعة بنها ضد كورونا (صور)

Print
إقبال ملحوظ على تطعيم العاملين بجامعة بنها ضد كورونا (صور) إقبال ملحوظ على تطعيم العاملين بجامعة بنها ضد كورونا (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت الفرق الطبية المتنقلة، لتطعيم العاملين بجامعة بنها، ضد المستجد، السبت، حيث شهد اليوم الأول إقبالا ملحوظا لطلاب كليتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي والفنون تطبيقية، على التطعيم.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، إنه تم التنسيق مع الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية للدفع بعدد من الفرق المتنقلة على مستوى كليات الجامعة، وفق جدول زمنى، وتوفير اللقاحات لتطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بعد إضافة جامعة بنها كنقطة للتطعيم على موقع وزارة الصحة والخاص بالتسجيل لتلقي لقاح كورونا لتسجيل منتسبي الجامعة.

وأشار إلى أن تطعيم الفرق المتنقلة في الكليات يأتي بجانب النقطة الثابتة التي تعمل أيضا لتطعيم منتسبي الجامعة في معمل الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفى بنها الجامعي.

واكد «الجيزاوي»، أن التطعيم يتم تحت إشراف طبى مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، داعيا جميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب، إلى سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لتلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا حفاظا على سلامة الجميع.

إقبال ملحوظ على تطعيم العاملين بجامعة بنها ضد كورونا
إقبال ملحوظ على تطعيم العاملين بجامعة بنها ضد كورونا
إقبال ملحوظ على تطعيم العاملين بجامعة بنها ضد كورونا
إقبال ملحوظ على تطعيم العاملين بجامعة بنها ضد كورونا
إقبال ملحوظ على تطعيم العاملين بجامعة بنها ضد كورونا

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
العام الدراسي 2022.. اعرف عدد أيام الدراسة في ظل الموجة الرابعة لفيروس كورونا

العام الدراسي 2022.. اعرف عدد أيام الدراسة في ظل الموجة الرابعة لفيروس كورونا

الصحة: تسجيل 343 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 13 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 343 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 13 حالة وفاة

بدء التطعيم ضد فيروس كورونا في جامعة القناة

بدء التطعيم ضد فيروس كورونا في جامعة القناة

ألمانيا تسجل 10453 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

ألمانيا تسجل 10453 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة