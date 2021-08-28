«المحامين»: نظر تجديد حبس الضابط المتهم بالاعتداء على عضو بالإسكندرية غدا

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أعلنت نقابة المحامين، عن نظر الدائرة الجزئية لجنح المنتزه، المنعقدة بالمحكمة البحرية، ومقرها محكمة الإسكندرية الابتدائية، في المنشية، جلسة تجديد الحبس لضابط قسم شرطة أول المنتزه، والمتهم بالاعتداء على محام داخل ديوان القسم، الخميس الماضي.

وقال محمد عبدالوهاب، عضو النقابة العامة، أنه سيحضر الجلسة إضافة لمجلس فرعية الإسكندرية، واللجنة المشكلة من النقابة الفرعية للدفاع عن المحامي، ومتابعة التجديدات والتحقيق برئاسة رأفت نوار، وعضوية أحمد جمعة، ومحمد بدير، وخميس عطا.

يشار إلى أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر أمس الجمعة، بحبس ضابط شرطة بديوان قسم شرطة أول المنتزه، أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لتعديه على محامٍ بالضرب داخل ديوان القسم مُحدثًا به إصابات بالرأس والمخ.

وذكرت النيابة العامة، في بيانها، أنها استمعت إلى المجني عليه وشهود على الواقعة واستجوبت المتهم فيما نسب إليه من اتهام، وطلبت الاطلاع على التقارير الطبية المثبتة لإصابة المجني عليه وموالاة متابعة حالته الصحية حتى استقرارها تمهيدًا لعرضه على مصلحة الطب الشرعي، وجارٍ استكمال التحقيقات.