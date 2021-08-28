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الرئيس الفرنسي: العراقيون هزموا داعش.. و مؤتمر بغداد مهم لتحقيق استقرار المنطقة

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الرئيس الفرنسي: العراقيون هزموا داعش.. و مؤتمر بغداد مهم لتحقيق استقرار المنطقة الرئيس الفرنسي: العراقيون هزموا داعش.. و مؤتمر بغداد مهم لتحقيق استقرار المنطقة

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن مؤتمر بغداد مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة، موضحا أن بلاده خصصت ميزانية لدعم المناطق المحررة في العراق، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ببغداد، اليوم السبت.

وأوضح أن الزيارات المتبادلة بين العراق وفرنسا تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، موضحا أن فرنسا تشجع العراقية على دعم النازحين، وأكد ماكرون أن العراقيين استطاعوا هزم «داعش» على الأرض.

من جانيه أعرب الكاظمي عن شكره لفرنسا في دعم القوات العراقية بالحرب على الإرهاب، وأشار إلى أن هناك آفاق تعاون مشتركة مع فرنسا في المجالات كافة.

وكان ماكرون قد وصل إلى بغداد بعد منتصف الليل للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة واستقبله في المطار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

المصرى اليوم

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