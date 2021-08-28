أرسنال ومانشستر سيتي.. قمة الجولة 3 من الدوري الإنجليزي ( التشكيل الرسمي)

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أعلن الإٍسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة أرسنال المقرر إقامتها على ملعب «الاتحاد» معقل «المدفعجية» في تمام 1:30 ظهر اليوم، السبت، في قمة الجولة 3 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمي: إيدرسون

الدفاع: والكر، دياز، لابورت، كانسيلو

خط الوسط: رودري، جوندوجان، بيرناردو سيلفا، جاك جريليش

الهجوم: فيران توريس، جيسوس

فيما يلعب ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: لينو

الدفاع: تشامبرس، هولدينج، كولاسيناك، سيدريك

خط الوسط: تشاكا، سميث روي، تيرني، أوديجارد

الهجوم: ساكا، أوباميانج